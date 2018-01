Komt u maar weer onder uw bureau vandaan, hoor. Amerika is weer open en alle indices op Wall Street schroefden hun all time highs verder op. Just another day on the 2018 Big Board dus.

The S&P 500 rose to an all-time high after the U.S. Senate broke a stalemate over a short-term spending bill https://t.co/ndhUCjh9Du pic.twitter.com/jhJdDVrDCC — Bloomberg Markets (@markets) 22 januari 2018

Wow, wat ziet het er weer mooi uit voorbeurs. De AEX gaat de top weer hoger zetten, zo te zien. U kunt alles groen afvinken, zelfs de dollar doet redelijk normaal. Alleen bitcoin is weer de pisang en flirt met $10.000. Nabeurs New York waren er nog eens prachtige (groei)cijfers en outlook van Netflix.

Dat werd in de handel After Hours eventjes beloond met +8,3%. Nou, geniet maar van deze mooie standen en bullmarket - we hebben deze eeuw onze portie ellende ook gehad - want het wordt echt wel weer eens anders.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws, tot zo ver dat er is dan:

PAI Partners zet zijn bod samen met British Columbia Investment Management op Refresco door. De drie bedrijven melden dat het bod van 20 euro per aandeel inclusief dividend wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.

Altice overweegt ongeveer drieduizend Portugese telefoonmasten te verkopen. De waarde van de telefoonpalen wordt geschat op 600 miljoen euro. Dat meldden ingewijden.

Bacardi neemt voor 5,1 miljard dollar het tequilamerk Patrón Spirits International over. Patrón is maker van luxe tequila, waarvan de verkoop de laatste jaren zeer sterk is gegroeid.

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een stevige winst de dag uitgegaan en bereikte het hoogste niveau sinds november 1991. De handel stond in het teken van de Bank of Japan, die conform verwachting het monetaire beleid onveranderd liet.



Kijk aan, er zijn weer versche analistenadviezen met zelfs een bescheiden verlaging voor ING. Die zie ik vaker voorbij komen deze dagen en dat is opvallend voor zo'n stampede-beurs. Meestal ziet u dan alleen maar dikke buys met vette price tagets. Zie 1995-2000, misschien is er van geleerd.

ABN Amro: naar €32,50 van €30 - Credit Suisse

ING: naar underperform van neutral en naar €15 van €15,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €20 van €17 - Barclays

Altice: naar overweight van equal-weight en naar €11,20 van €9,80 - Barclays



De zeven shorts, wat klinkt dat spannend. De AFM meldt Arcadis, Besi, Flow Traders, Fugro, Galapagos en Boskalis Westmintser:

De AFM heeft gisteren 7 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 25 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 23 januari 2018



Er is een aardige, maar geen topagenda. Er zijn een paar Dow Jones fondsen met cijfers - Unilever-fans letten op P&G - en er is de voorlopende Duitse ZEW Index over deze maand.

05:00 BoJ rentebesluit 08:00 Easyjet Q4-cijfers

09:00 Wereldhave ex-dividend

11:00 Duitsland ZEW indicator jan 17,9

14:00 Verizon Q4-cijfers

14:00 Travelers Q4-cijfers

14:00 Procter & Gamble Q4-cijfers

14:00 Johnson & Johnson Q4-cijfers

2222:00 Texas Instruments Q4-cijfers



Oh ja, het World Economic Forum in Davos begint, waar zelfs de Chinese en Amerikaanse president acte de présence geven. Ik heb echter nog nooit meegemaakt dat al het gepraat daar de koersen raakt.

Nu serieus, hier hebt u een live-verbinding, geloof ik:

Davos Today https://t.co/YawS6ImGZc — Reuters Top News (@Reuters) 23 januari 2018

En dan nog even dit

We gaan het zien:

Tax cuts to boost U.S. economy, but benefits to be short-lived: Reuters poll https://t.co/hWvNg5lB0K pic.twitter.com/5twDSJpSvQ — Reuters Top News (@Reuters) 23 januari 2018

Maken markten en economie niet een wat oververhitte indruk?

Private equity: flood of cash triggers buyout bubble fears https://t.co/gnvizqTPsm — Financial Times (@FT) 23 januari 2018

Niet te geloven dit:

The S&P 500 just set a new record for longest run in history without a 5% pullback: 395 trading days and counting. $SPX pic.twitter.com/9PzGk5Yara — Charlie Bilello (@charliebilello) 22 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag,