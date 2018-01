AfterHours: Netflix

Goedenavond, welkom bij IEX After Hours met vanavond de Q4-cijfers van Netflix.

Netflix is het eerste grote Amerikaanse techfonds dat met cijfers doorkomt. Vandaag sloot de koers weer op een nieuwe all time high, dus de verwachtingen zijn opnieuw hoog.

Niet alleen Netflix sloot op een all time high. Het hele Big Board sluit met nette plussen op een nieuw recordniveau.

Dow surges more than 130 points to record, erasing earlier losses as Senate reaches deal to end shutdown https://t.co/82IO1VzICt pic.twitter.com/IGoHSFcuFk — CNBC (@CNBC) 22 januari 2018

Wat bij Netflix vooral belangrijk is, is de groei van het aantal abonnees. Ook vandaag beweegt de koers er weer hard op:

NETFLIX INC - 8.33 MLN TOTAL STREAMING NET ADDITIONS IN QTR VS CO’S FORECAST OF 6.30 MLN — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 januari 2018

Zelfs Amerikaanse subscribers ver boven de verwachting. #Netflix https://t.co/Ka8fW8RHmW — Jack Neele (@jackneele) 22 januari 2018

Klik op de naam van het aandeel om de nabeurshandel real time te volgen via CNBC. Daarachter de winst- en omzetcijfers die redelijk in lijn met de verwachting zijn:

Netflix: Q4 EPS $0.41 vs. $0.41 Est.; Q4 Revs. $3.29B vs. $3.28B Est.

De koers gaat er in ieder geval weer vandoor:

Hoppa! Daar gaat de koers weer. #Netflix +6% na Q4-cijfers. pic.twitter.com/fsbjnaUrD9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 januari 2018

Netflix surges in after-hours trading after subscriptions beat expectations https://t.co/6KjpDGtjyK pic.twitter.com/KfQ93jaSgd — Bloomberg Markets (@markets) 22 januari 2018

Nieuwe mijlpaal. Het bedrijf tikte zelfs even de 108 miljard dollar beurswaarde aan in de nabeurshandel.