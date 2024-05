Draagvlak Nederlandse beurs blijft krachteloos

De AEX heeft het ultrakorte trendje achter zich gelaten. Dit is de afgelopen weken vergezeld door heel veel dalers. Het aantal stijgende aandelen wordt vrijwel dagelijks ruimschoots overtroffen door het aantal dalende aandelen. Dit geeft aan dat het draagvlak van de Nederlandse beurs momenteel vrij krachteloos is.

Dat zien we aan de zogeheten A/D-ration. De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator, die op een wiskundige manier beoordeelt hoe het met draagvlak onder de Nederlandse beurs gesteld is. Krachteloos dus. Hierdoor blijft het aantal pijlers onder de markt beperkt. Aangezien ook de AEX-rally is afgebroken, lijkt het technische profiel van de Nederlandse beurs verder te eroderen.

Vandaag bekijk ik de kortetermijn grafiek van de AEX, alsmede van de stagnerende Advance/Decline-ratio (A/D-ratio).

Uptrend AEX-index afgebroken

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is licht verzwakt, nadat de AEX uit het steile stijgende trendkanaaltje is gezakt. De onderkant van dit kortetermijnuptrend is op de grafiek gemarkeerd met het rode stippellijntje.

De steun op 837,27 (intraday low van 8 februari) is overigens niet in gevaar geweest. Zolang de AEX daarboven weet te blijven, is de schade beperkt. De steun 837,27 ligt bovendien aan de bovenkant van de gap (van begin februari).

Deze gap ligt tussen 832,11 (high van 7 februari) en 837,27 punten (low van 8 februari). We weten dat er in het koersgebied van de gap, dus tussen 832,11 en 837,27 punten, geen transacties hebben plaatsgevonden.

Een dergelijke gap fungeert doorgaans als belangrijke steun. Om de opmars voort te zetten dient het intraday topje van 16 februari rond 894,52 gebroken te worden.

Draagvlak onder Nederlandse beurs erodeert verder

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs is in de afgelopen maanden zeer duidelijk achtergebleven bij de AEX-rally. We leiden dat af uit het vlakke verloop van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) sinds eind december.

Het haperende verloop van de Advance/Decline-ratio signaleert dat het aantal stijgers op de beurs achterblijft ten opzichte van het aantal dalers. Een uitleg van de Advance/Decline-ratio treft u onderaan.

Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruitloopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. 'Cumulatief' houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.

In bovenstaand gesimplificeerd voorbeeld zou de A/D-ratio een dalende tendens vertonen, want slechts 10 van de 100 gevolgde aandelen eindigen in de plus. In dezelfde periode zou de beursindex licht oplopen.