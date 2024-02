Chippers trekken AEX uit het slop

Nederlandse halfgeleideraandelen blijven leidend op de beurs. Dat was zo tijdens rally in de eerste weken van dit jaar. Ook liepen chippers voorop in de recente hapering van de beurs. Maar het tij lijkt alweer gekeerd, want chippers trekken de aandelenbeurs langzaam uit het slop.

We zagen eerst de stagnatie van de koersen. ASML was, na het topje van van 12 februari rond €880,20, op het laagste punt van de correctie ruim 7% gedaald. ASMI had, na het intraday topje op €582,30 (op 16 februari) zo'n 7,5% ingeleverd. Besi had ruim 7,5% verloren na het intraday high rond €163,55.

Ter vergelijking: de AEX was in de recente dip slechts een krappe 1,5% gedaald, na het intraday-high rond 858,11 punten op 16 februari.

Technisch hebben de recente dips bij de Nederlandse chippers geen schade aangebracht. In het ergste geval konden we spreken van consolidaties binnen de stijgende trend.

Uptrend kan worden hervat

Inmiddels lijken de Nederlandse halfgeleideraandelende hun correcties te beëindigen. Technisch kan ook de AEX-uptrend worden hervat.

Dit versterkt mij in de conclusie dat chippers er niet alleen uitstekend bij liggen, maar ook dat zij de rest van de Nederlandse beurs op sleeptouw blijven nemen.

Katalysator van de hervatting is waarschijnlijk Besi. De toeleverancier van de halfgeleidersector heeft donderdag, bij het openen van de boeken, de eigen outlook ruimschoots overtroffen. Euforie alom, maar er klinken ook kritsche geluiden. IEX-collega Hildo Laman vraagt zich af of de groei niet onderhand in de koers is verwerkt. Zijn oordeel kunt u lezen in deze analyse.

Ik verwacht, uiteraard op basis van de technische plaatjes, dat ASML, ASMI en Besi hun leidende rol op de Nederlandse beurs weten vast te houden. De trekkracht van onze chippers is overigens al een tijdje aan de gang. Ook eind 2023 waren de technische signalen zeer krachtig.

Daarom bekijk ik deze keer de kortetermijn plaatjes van ASML, ASMI en Besi. Ik begin met de AEX-index, die uit het slop lijkt te kruipen.

AEX-index zet opmars voort

Op de korte termijn verbetert het technische plaatje van de AEX. Na een aarzeling van de afgelopen twee weken tracht de index de oude stijgende trend te hervatten. Het signaal hiervoor treedt op indien de koerspiek rond 858,11 punten van 16 februari opwaarts wordt doorbroken. Die tussentijdse horde is op de AEX-grafiek hieronder gemarkeerd met het blauwe liggende streepje.

De stijgende trend heeft daarna aan de bovenkant ruimte richting ons eerste berekende koersdoel rond 880 punten.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat steun van 837,27 punten (de bodem van 8 februari) intact blijft. Deze steun is extra sterk, want deze bevindt zich aan de bovenkant van het koersgat op de grafiek (gemarkeerd met de blauwe cirkel).

Besi hervat uptrend

Besi blijft technisch een van de sterkste aandelen op de Nederlandse beurs. Nu Besi boven de voorgaande weerstand van €163,55 is gebroken, wordt de stijgende trend hervat. We houden rekening met verdere koersstijgingen.

Overigens is het berekende koersdoel rond €185 al genaderd. Het volgende koersdoel rond €220 komt pas na een uitbraak boven €185 binnen handbereik.

De oude weerstand €163,55 vormt nu het eerste vangnet ('old resistance becomes new support'). De tweede steun bevindt zich rond €139,50 (de decembertoppen).

Op wat langere termijn zou de koers zelfs nog kunnen verdubbelen. De stijgende 26-dagenlijn weet vooralsnog elke koersdip van Besi goed op te vangen. Dit bevestigt de sterke technische conditie.

ASML zet weerstand onder druk

Het zwaarst wegende aandeel op de Nederlandse beurs, ASML, nam onlangs een adempauze binnen de uptrend. Meer dan een tijdelijke onderbreking konden we er echter niet in zien.

Hogere toppen en hogere bodems geven voor ASML aan dat beleggers bereid zijn om op steeds hogere niveaus in te stappen. De uptrend stagneert een beetje onder de tussentijdse weerstand van €880,20 (de top van 12 februari). Deze horde wordt nu getest.

Na een uitbraak boven €880,20 wordt €950 het volgende opwaartse koersdoel. Op de langetermijn zou de koers nog veel hoger kunnen. Steun ligt rond €815,60 (bodem van 13 februari).

De 26-dagenlijn van ASML krult overeind, terwijl ASML erboven weet op te veren. Dit zijn klassieke technische signalen.







ASMI staat op het punt de opmars te hervatten

ASMI had op het laagste punt van de recente dip ruim 7,5% prijsgegeven. In deze daling is ASMI prima opgevangen door de stijgende 26-dagenlijn. Ook dit zijn klassieke technische bewijzen van kracht.

De technische schade was in de recente terugval minimaal. ASMI wist dus ondanks de recente consolidatie de stijgende tendens intact te laten.

Zolang de steun van €511,70 (de bodem van 31 januari) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken. Een doorbraak door de tussentijdse horde van €582,30 (de top van 16 februari) zal de stijgende trend bevestigen. Daarna wordt €650 het volgende berekende koersdoel.

Ook ASMI blijft er technisch, ondanks de recente adempauze, uitstekend bijliggen.

