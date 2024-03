Inclusiever taalgebruik op IEX-websites Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: IEX neemt afstand van het gezegde: 'Rokjes kort, dan rode koersen op het bord’. Foto: iStock

IEX zal in zijn media-uitingen op de websites en in het blad IEX Expert het taalgebruik herzien om inclusiever en diverser te zijn. Deze beslissing volgt op een enquête onder 401 bezoekers van de website en lezers van IEX Expert. In die enquête gaf 23% aan zich in ernstige mate te ergeren aan de vrouw- en dieronvriendelijke terminologie in de beurswereld. 37% gaf te kennen voorstander te zijn van inclusiever taalgebruik. Slechts 1,2% van de respondenten zei het vervangen van oude beursterminologie te zullen betreuren. De keuze voor inclusiever en diverser taalgebruik onderstreept het groeiend bewustzijn in de maatschappij - maar ook de financiële sector - over de impact van taal en de noodzaak om een omgeving te creëren die iedereen verwelkomt.



De wijziging, die aanstaande maandag zal worden doorgevoerd, omvat het herformuleren van nieuwsartikelen, financiële adviezen en marktanalyses om te zorgen dat deze toegankelijk zijn voor een breed publiek, ongeacht hun achtergrond of ervaring met beleggen. Bull market en dead cat bounce "Dit is meer dan een eenvoudige update van onze website; het is een belichaming van onze inzet voor een inclusieve financiële wereld," legt Arend Uiterbocht uit. "We erkennen dat onze woorden kracht hebben en we willen die kracht gebruiken om een positieve impact te maken, niet alleen op de financiële markten maar ook op de samenleving als geheel." Een van de meest opvallende veranderingen is het gebruik van diervriendelijke taal. Termen zoals 'bull market', 'bear market' en ‘dead cat bounce’ zullen vervangen worden door niet-diergerelateerde termen die de markttrends op een respectvolle manier beschrijven. Ook de naam voor de Gouden Stier-awards zal in de nabije toekomst heroverwogen worden. De uitreiking van afgelopen donderdag zal waarschijnlijk de laatste zijn onder die naam. Verder zal de website terminologie gebruiken die vrouwvriendelijker en genderneutraal is en niet langer verwijst naar verouderde, koloniale of masculiene termen die sommige gemeenschappen kunnen uitsluiten. De populaire beurswijsheid ‘Vrouwen bloot, beurzen dood’ zal voortaan niet meer op IEX gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor het gezegde 'zijn de rokjes kort, dan rode koersen op het bord’. Ook beurstermen als ‘zwarte maandag’, ‘witte ridder’, ‘black swan’ en ‘chinese walls’ worden voortaan zo veel als mogelijk vermeden. Taalkundig experts juichen de beslissing toe. "Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven in de financiële sector inclusiviteit en diversiteit doortrekken naar hun bedrijfsvoering en communicatie", aldus Merel Zwartkruis van de Stichting Inclusie Nederland. Deze stap door IEX markeert een nieuwe fase, waarin de nadruk ligt op het creëren van inclusieve en duurzame financiële communicatie. Omdat sommige termen reeds ingeburgerd zijn, moedigt IEX lezers aan alternatieven aan te dragen voor de in dit artikel genoemde termen.

