TA: Het industriële metaal koper trekt een sprintje

In de zoektocht naar antwoorden op het inflatievraagstuk zijn we bij het industriële metaal koper terechtgekomen. Heel specifiek, maar de koperprijs is de afgelopen weken flink opgelopen.

Wij kijken naar de CME Copper future (USD/pound). Na een low rond $3,67, op 12 februari, is de koers bijna 12,5% gestegen.

YTD doet de koperprijs een plus van 5%. Technisch lijkt koper uit het dal te klimmen. Sinds de highs rond $5, in het voorjaar van 2022, heeft de koers vooral zijwaarts gekwakkeld.

De ontwikkeling van de koperprijs wordt door beleggers gevolgd als barometer voor de wereldeconomie. Het industriële metaal koper wordt veel gebruikt: in auto´s, huizen, telecommunicatie, industrie, waterleidingen, de computerindustrie et cetera.

Het metaal koper roest niet, is niet magnetisch, zeer geleidend en geldt ook als een essentiële grondstof voor de energietransitie. Mijn IEX-collega Martin Crum heeft vorige week een interessant artikel gewijd aan het idee dat de oplopende koperprijs een aantrekkende economie suggereert.

Overigens zijn grondstofprijzen de afgelopen weken over een breed front opgelopen. De Bloomberg Commodity-index bereikte op 14 februari een intraday low rond 29,40 punten. Sindsdien deze wereldwijde grondstoffenindex ruim 6% gestegen. Dat is misschien niet spectaculair, maar vanuit inflatieperspectief wel iets om in de gaten te houden.

Overigens werd maandag bekend de inflatie in de eurozone in februari is gedaald, volgens cijfers van Eurostat.

Hoe dan ook, de hamvraag dit jaar blijft of de licht dalende trend in de inflatie van eind vorig jaar zal doorzetten. Centrale banken zullen bij oplopende inflatie het krappe rentebeleid vasthouden.

Vandaag bekijk ik de prijsontwikkeling van de koperfuture, alsmede die van de Bloomberg Commodity-index

Bloomberg Commodity-index veert op vanaf steun

De Bloomberg Commodity-index veert op vanaf de steun rond 29,15 punten (bodem van 2 juni). De wereldwijde grondstoffenindex lijkt daarmee een bodem te leggen onder de dalende tendens van de voorgaande jaren.

De wereldwijde grondstoffenindex lijkt technisch dus wat te stabiliseren. Maar zolang er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk nog niet uit de markt.

In het beste geval kan de Bloomberg Commodity-index naar de barrière 33,23 punten (gevormd op 22 september 2023) oplopen.

Het dalende 200-daags voortschrijdende gemiddelde is nog een punt van zorg. Bovendien noteert de grondstoffenindex eronder. Deze combi wijst nog op een zwakke technische conditie.

Korte termijn: koperprijs schiet omhoog

De koperprijs maakt technisch bezien een flinke spurt omhoog. Bovendien zien we sinds vorig jaar oktober voortdurend hogere bodems.

Koper (de koperfuture) heeft de voormalige weerstand rond de top van eind december op $3,97 gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De grafiek biedt ruimte tot weerstand $4,16 (top van 14 april 2023).

Na een uitbraak boven weerstand $4,16 wordt $4,29 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt er rond $3,81 (bodem van 1 maart).

Lange termijn: koperprijs klimt uit het dal

De koperprijs staat dit jaar in de belangstelling. Recent is de weerstand $3,97 (top van 29 december 2023) gebroken. Het industriële metaal breekt bovendien het tweejarige patroon met lagere koerstoppen af.

Technisch krult de futureprijs op richting de top van januari 2023 rond $4,29.

De 200-dagenlijn draait voorzichtig omhoog en signaleert een lichte verbetering in de technische conditie.