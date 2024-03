IEX slotcall van donderdag 7 maart 2024

Laten we er met zijn allen van genieten zolang het duurt. De AEX is vandaag op een nieuwe all-time high gesloten. En hoe! De Amsterdamse graadmeter eindigde 2023 op een stand van 787 punten. Vandaag sluiten we op iets meer dan 869 punten, een totale winst van 10,4% ytd.

De grote jarige job is vandaag bouwbedrijf Heijmans (+13,97%) dat ten gevolge van een forse koersdoelverhoging van Kepler helemaal losgaat. Mooie winsten zijn er verder voor DSM Firmenich (+3,49%) , ASML (+4,06%) en de andere chippers, Adyen (+2,74%), Corbion (++3,76%) en CTP (1,73%) dat vandaag sterke cijfers overlegt.

Redenen van de vrolijke beursstemming? De angst voor een harde landing is totaal van de radar. Bedrijfscijfers waren de laatste weken meer dan behoorlijk. Verder? Hoewel centrale banken nog hun kruit nog even droog houden, komen die renteverlagingen er dit jaar wel. De inflatie beweegt duidelijk naar beneden.

Dan is er natuurlijk nog FOMO, de angst dat anderen wel geld verdienen op de beurs maar jij niet. Ofwel, de mogelijke spijt niet mee te delen aan het beursfeestje doet alsnog instappen.

Volgens de nieuwe maandelijkse beleggerspeiling van broker Saxo is het vertrouwen van beleggers gestegen van 2,8 naar 4,1, op een schaal van -15 tot 15.

Geen verassingen van het centrale bankenfront

Dat de ECB vandaag de rente ongemoeid zou laten was wel een beetje door iedereen verwacht. Een non-event. Gisteren wist ook de Fed niet te verassen. Ook de Amerikaanse rente gaat pas dalen als er duidelijke tekenen zijn dat de inflatiestrijd definitief is gewonnen. Grote kans dat de rentes in Europan en de VS in juni voor het eerst weer lager worden gezet. Lees ook het commentaar vooraf van een aantal monetaire specialisten voor IEX Profs.

#ECB’s Lagarde signals June rate cut w/2% #inflation in sight. Markets agree and price in 97bps cut for 2024. pic.twitter.com/EqUINDolIZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 7, 2024

Olieprijs beweegt stabiel, maar hoe lang nog?

Ondanks de vele calamiteiten in het Midden-Oosten en de Westerse energieboycot van Rusland beweegt Brent al een tijdje rond de $80. Sinds het begin van dit jaar staat de olieprijs iets hoger. Het is volgens Martin Crum vooral aan de zelfbeheersing van de Saoedi's te danken dat de olieprijs zo stabiel beweegt. De vraag houdt namelijk niet over door de slappe economische groei in Europa en vooral de economische zwakte van productiepowerhouse China. Onderwijl doen bedrijven en burgers hun best de fossiele afhankelijkheid te verminderen. Scherpe analyse.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markt

Aandelenbeurzen in Europa zijn vandaag allemaal diep in het groen gesloten. Amsterdam deed het wel beter dan elders. Ook in de VS zit de stemming er goed in. Het feestje van de Nasdaq is wel wat uitbundiger dan dat van de Dow. Tech rules! Verder gaat bitcoin vandaag weer flink omhoog en wint ook goud iets (+0,36%). Nou ja, de waardestijging van de euro tegenover de dollar (+0,33%) maakt de waardevermeerdering van het edelmetaal weer ongedaan. Olie doet ook vandaag weinig tot niets.

Bitcoinmania

Bitcoin is vandaag ook weer lekker bezig. Om iets over half 5 is de crypto alweer bijna $1200 gestegen tot bijna $67.250. Ytd is bitcoin 60% meer waard geworden. Een nieuwe all-time high lonkt. Heeft het nog zin om bitcoin te kopen? Moet bitcoin een plaatsje hebben in elke beleggingsportefeuille?

Daarover heeft DWS zich gebogen. Het eindoordeel: een gemiddelde belegger zou ongeveer 0,7% van de modelportefeuille moeten reserveren voor crypto’s. Dat is ongeveer een kwart van goud. Risicozoekende beleggers die geen probleem hebben met de extra volatiliteit kunnen nog een stuk hoger gaan. Lees het verhaal.

Rentes

Normaliter willen bijeenkomsten van centrale banken nog wel eens voor reuring zorgen maar de uitkomsten van de vergaderingen van deze week van ECB en Fed waren zo enorm verwacht, dat marktreacties niet al te groot waren.

Nederlandse tienjaars: 2,57% (-1,3%)

Duitse tienjaars: 2,30% (-1,1%)

Britse tienjaars: 4,04% (+1,3%)

Italiaanse tienjaars: 3,62% (-1,2%)

Amerikaanse tienjaars: 4,11% (+0,1%)

Japanse tienjaars 0,73% (+0,3%)

Peilmoment: 16.00 uur

Aandelen in de spotlight

ASML (+3,97%) stijgt vrolijk door, terwijl het bedrijf klaagt over het armetierige Nederlandse vestigingsklimaat en de lauwe aandacht van de vaderlandsche politici.

(+3,97%) stijgt vrolijk door, terwijl het bedrijf klaagt over het armetierige Nederlandse vestigingsklimaat en de lauwe aandacht van de vaderlandsche politici. Bij NXP (+4,74%) dreigen stakingen. Of men voor vrijdag 8 uur op de looneisen wil ingaan. Beleggers zijn duidelijk niet onder de indruk.

(+4,74%) dreigen stakingen. Of men voor vrijdag 8 uur op de looneisen wil ingaan. Beleggers zijn duidelijk niet onder de indruk. NN (+1,12%) zou in de belangstelling staan van het Italiaanse Generali. Ook Aegon (+1,05%) prijkt op het lijstje.

(+1,12%) zou in de belangstelling staan van het Italiaanse Generali. Ook (+1,05%) prijkt op het lijstje. TKH (+o,36%%) kwam dinsdag met cijfers waar in eerste instantie zwaar teleurgesteld op gereageerd, maar inmiddels zijn analisten een stuk positiever. Wat denkt Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk ervan? Lees zijn analyse.

(+o,36%%) kwam dinsdag met cijfers waar in eerste instantie zwaar teleurgesteld op gereageerd, maar inmiddels zijn analisten een stuk positiever. Wat denkt Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk ervan? Lees zijn analyse. Heijmans (+13,97%) ontvangt zoals gezegd een enthousiast koopadvies van Kepler. Het koersdoel gaat omhoog van €18,50 naar €25. BAM (+2,51%) lift mee.

(+13,97%) ontvangt zoals gezegd een enthousiast koopadvies van Kepler. Het koersdoel gaat omhoog van €18,50 naar €25. (+2,51%) lift mee. CTP (+1,73%), gespecialiseerd in de verhuur van logistiek vastgoed, meldt vanochtend 20% meer huurinkomsten en 20% meer winst. Het dividend gaat met 16% omhoog. Lees de analyse van IEX-analist Peter Schutte.

(+1,73%), gespecialiseerd in de verhuur van logistiek vastgoed, meldt vanochtend 20% meer huurinkomsten en 20% meer winst. Het dividend gaat met 16% omhoog. Lees de analyse van IEX-analist Peter Schutte. NSI (+0,86%) gaat eigen aandelen inkopen voor maximaal €20 miljoen met een limiet van 10% van het aantal uitstaande aandelen. Ofwel, dit is een forse aandeleninkoop.

(+0,86%) gaat eigen aandelen inkopen voor maximaal €20 miljoen met een limiet van 10% van het aantal uitstaande aandelen. Ofwel, dit is een forse aandeleninkoop. Van Lanschot Kempen (+1,57%) kondigt aan een AT1-obligatie van €100 miljoen bij de eerste gelegenheid (1 april a.s.) af te lossen.

(+1,57%) kondigt aan een AT1-obligatie van €100 miljoen bij de eerste gelegenheid (1 april a.s.) af te lossen. CM.com (-1,49%) wordt door IEX-analist Martin Crum binnenste buiten gekeerd. Kopen?

(-1,49%) wordt door IEX-analist Martin Crum binnenste buiten gekeerd. Kopen? Vivoryon (-13,42%) dreigt naar nul te gaan, nadat afgelopen maandag werd verteld dat het kandidaatmedicijn tegen Alzheimer geen succes blijkt te zijn. In 2014 ging het bedrijf naar de beurs onder de naam Probiodrug voor €15,25. We staan nu op €0,60.

Nieuwste aandelenadviezen

Corbion krijgt een koopadvies van KBC Securities (koersdoel: €26).

Volgens Bernstein kan ook Air France-KLM gekocht worden. Het koersdoel van de vliegtuigmaatschappij is nogal blijmoedig op €17,50 gezet.

Verder regent het koopadviezen (4) voor vastgoedbelegger CTP.

Bayer ontvangt twee magere houdadviezen, terwijl de koers van het geplaagde aandeel vanmiddag even diep onder de €26 dook. Gif tegen onkruid is een link goedje.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda vrijdag 8 maart

Morgen geen bedrijfscijfers.

Macro-economisch zijn er cijfers over de industriële productie in Duitsland en Nederland over januari. Ook worden de definitieve economische (non)groeicijfers van de eurozone bekend. In de VS staan de banencijfers over februari op het programma.

Oh ja, dan spreekt de Amerikaanse president vanavond om 9 uur lokale tijd de jaarlijkse State of the Union uit. Dat zal ongetwijfeld een upbeat verhaal worden, waarbij met name gekeken wordt of Biden (81 jaar oud) zijn verhaal een beetje vloeiend weet te vertellen. Meer nog dan zijn politieke vergezichten ligt zijn leeftijd onder het vergrootglas.

En dan nog even dit:

Wapens: van onbelegbaar naar must buy

Het aantal uitstaande aandelen in de VanEck Defense ETF. Duidelijk een versnelling. pic.twitter.com/ssCEzk31He — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 7, 2024

Nieuwe Europese financiële regels kunnen nog beter

De nieuwe Europese begrotingsregels zijn beter geschikt dan de oude. Maar fiscale ruimte voor strategische uitgaven blijft onvoldoende en er bestaat nog steeds het risico op overschreiding. #RaboResearchhttps://t.co/k6WJ8taHp1 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) March 7, 2024

Blokland gaat voor goud

I presented to a large family office today, explaining why I think #gold is a ‘must-have’ investment.

- the relationship between #debt and interest rates has turned negative. More debt equals lower yields.

- Central banks are the cause of that, putting pressure on the… pic.twitter.com/fLRyGMBOlH — jeroen blokland (@jsblokland) March 7, 2024

Ofwel, blijf vooral belegd!

You make more in bull markets than you lose in bear markets: pic.twitter.com/pP6IBngLED — Brian Feroldi (@BrianFeroldi) March 7, 2024

Novo Nordisk is de ASML van Denemarken