AEX maakt verlies goed ondanks de koersdreun van Shell

De AEX (+0,1%) perst er ondanks de lagere opening toch nog een bescheiden plusje uit en roept daarmee de correctie van de afgelopen week een voorzichtige halt toe. De AEX-index ging namelijk sinds de eerste handelsdag van 2024 met hetzelfde tempo omlaag als waarmee het in de laatste maanden van 2023 de 800-puntengrens opzocht.

Er is nog altijd geen reden tot paniek, want na sterke koersbeweging is een correctie doorgaans onvermijdelijk. De duur ervan weet niemand, maar feit is wel dat correcties een gezond onderdeel van een trend zijn. De specialisten van TA-platform Tostrams kunnen u hier alles over vertellen. De meest recente analyse over de AEX is hier te vinden, mocht u het gemist hebben.

Nu door naar de AEX, die uiteindelijk sluit op 779,09 punten. De hele dag leek het er niet op dat het tij zou keren. Vooral vanwege de prestatie van Shell, dat terrein prijsgeeft na de publicatie van zijn voorlopige kwartaalcijfers. Analisten van ING verwachtten dat de markt neutraal zou reageren, maar dat viel flink tegen. Beleggers bleken teleurgesteld over de stevige afboeking op de chemietak. Dan helpt het ook niet bepaald mee als de prijs van een vat olie met ruim 4% daalt.

#Oil Falls on Saudi Price Cuts#Crude oil futures slipped on Monday, marking a decrease from last week's gains. — Markets Today (@marketsday) January 8, 2024

De AMX (+1,0%) en AScX (+1,6%) doen het nog beter dan onze hoofdindex. De smallcap-index wint flink onder leiding van Pharming, dat positief verraste met hogere omzetten. Het beeld bij de andere Europese indices is overwegend groen.

Wall Street ging gemengd van start. Een van de uitblinkers is Boeing en niet bepaald in positieve zin. De FAA (Federal Aviation Administration) houdt ruim 170 Boeing 737 Max 9's aan de grond. Dit weekend raakte een toestel een plugdeur aan de zijkant van het vliegtuig kwijt. De NTSB is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident.

Carriers from the US to Panama to Turkey are grounding their Boeing 737 Max 9 planes after a door blew out mid-flight, leaving a hole in the aircraft. @AirEVthingTRNSP explains what happened during the Alaska Airlines flight and what this means for Boeing https://t.co/iI7dtqiZ1q pic.twitter.com/bsYx0kcmPF — Bloomberg (@business) January 8, 2024

Het incident is ook de Boeing-beleggers niet ontgaan. Het aandeel staat momenteel op -7%. De Europese concurrent Airbus profiteert van het nieuws en stijgt vandaag met 2,5%.

Macrocijfers

Beleggers hoeven zich deze week niet te vervelen. Woensdag houdt de voorzitter van de New York Fed een speech, wat het sentiment kan beïnvloeden. De meest interessante macrodata bevindt zich vooral in de tweede helft van de week.

Donderdag komt de Amerikaanse CPI, gevolgd door het eveneens relevante PPI-cijfer op vrijdag. Beleggers zijn uiteraard op zoek naar verdere bevestiging dat de inflatie onder controle is, in de hoop dat de Fed snel een minder restrictief monetair beleid zal voeren.

Ook het cijferseizoen komt steeds dichterbij. Shell kwam vandaag met een pre-earnings note. Zoals gebruikelijk in de VS, rapporteren de eerste grootbanken medio januari de jaarcijfers. BlackRock komt donderdag al met zijn jaarresultaten. Vrijdag volgen Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo.

Houdt u vrijdag vooral ook de CMD (Capital Markets Day) van Euronav in de gaten, dat de komende tijd flink op de schop gaat. Meer daarover kunt u lezen in onderstaande analyse van Martin Crum.

Euronav verdwijnt niet van de beurs naam - verandert wel [IEX Premium] https://t.co/joWmmQNenj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Shell

Shell kwam vanochtend met een summiere pre-earnings note. Daaruit bleek dat de inkomsten uit de handel in gas in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn, onder meer door seizoenseffecten. De winst bij de olieproducten is echter lager. Bij de chemicaliëntak rekent Shell op verlies in het vierde kwartaal.

De grootste tegenvaller zat in de mededeling dat het concern over het vierde kwartaal impairments zal nemen ter grootte van $2,5-$4,5 miljard. Hierbij opnieuw met een negatieve hoofdrol voor de chemiedivisie, waar een last tussen de $1,5-$2,1 miljard wordt genomen.

Volgens Shell zijn deze veelzeggende non-cash afboekingen (na belasting) vooral te wijten aan macro- en externe marktomstandigheden. Of onze analisten het aandeel koopwaardig achten, leest u hieronder.

Upstream presteerde goed - Downstream viel ietwat tegen bij Shell IEX Premium https://t.co/E38lnOsgJw via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 8, 2024

Deze aandelen worden gekocht en vermeden door de IEX Beleggersdesk

Nu de rentes omlaag kunnen, lijkt weinig een goed aandelenjaar in de weg te staan. Wat zijn de favoriete aandelen van de IEX Beleggersdesk voor 2024? En welke aandelen kunnen beleggers beter links laten liggen en waarom? Immers, een goede aandelenselectie staat of valt bij het mijden van de verliezers.

Analisten Patrick Beijersbergen, Ivo Breukink, Martin Crum, Peter Schutte en Hoofd Beleggersdesk Hildo Laman over de aandelen met het meeste en minste potentie hebben. Benieuwd naar de stock picks van onze analisten? Lees het hieronder.

Doen en laten in 2024 IEX Premium https://t.co/UXXJzhhnz2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 8, 2024

Pharming

In een tussentijds bericht maakt Pharming bekend een bijna 20% hogere omzet over 2023 te hebben behaald. Het Leidse concern heeft aanzienlijk meer omzet behaald door het geneesmiddel Ruconest. Dat is nog eens een meevaller, zo blijkt ook uit het koersverloop vandaag.

Verder gaf het Leidse concern een korte update van de stand van zaken rond Joenja (leniolisib). In de VS zijn er inmiddels 81 patiënten die een betaalde therapie volgen en dat is goed voor een omzet van $18 miljoen over 2023. Half november moest de biofarmaceut nog een tegenvaller melden in de vorm van vertraging van de goedkeuring van Joenja in Europa. Het wachten is nu vooral op het definitieve oordeel van de EMA rond toelating van Joenja in Europa.

Hoewel de financiële markten het jaar toch wat humeurig hebben afgetrapt, geldt dat dus niet voor Pharming. Of een koopadvies volstaat, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Verrassend hoge verkopen uit Ruconest IEX Premium https://t.co/dZzYDA5LPH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 8, 2024

Top 3 stijgers en dalers

Pharming steekt vandaag met kop en schouders boven de rest uit, nadat het vanochtend liet weten dat 2023 beter verliep dan verwacht, mede door een stijgende verkoop van Ruconest. Shell is duidelijk minder in vorm vandaag.

Rentes

De rentes blijven vandaag per saldo dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt op dit moment 2,44%.

Brede markt

De euro wint terrein ten opzichte van de dollar en noteert op 1.0977. Goud (-0,6%) blijft ondanks een off-day alsnog boven de $2000-grens. Ook zilver (-0,1%) moet inleveren. De VIX (volatiliteitsindex) doet +0,8% en staat op 13,46. Olie krijgt een flinke dreun en moet ruim 4% inleveren. Bitcoin stijgt, maar blijft nog wel onder de $45.000-grens.

Voor bitcoin wordt woensdag een belangrijke dag. Dan verloopt de deadline voor de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voor aanvragen om een spot bitoin-ETF op de markt te mogen brengen. Dat is een ETF die die direct is gekoppeld aan de koers van bitcoin.

Het zou een primeur zijn als de SEC (eindelijk) groen licht geeft. Want mocht de SEC akkoord gaan, dan zou dat de vraag naar bitcoin een flinke impuls kunnen geven. De vraag is wel in hoeverre dit al in de koers is verwerkt. Sinds de uitspraak van de rechter ging de koers van de bitcoin al met circa 70% omhoog en het twaalfmaands rendement bedraagt 156%.

Diverging views: odds of a spot #bitcoinetf getting approved in the U.S. are now over 90% at Bloomberg, while bettors at Polymarket cut their outlook to 85%. By @shauryamalwahttps://t.co/m6FEYzJgvv — CoinDesk (@CoinDesk) January 8, 2024

Ook de tarieven werden in de loop van de dag bekendgemaakt. Ark (van Cathie Wood) rekent 0,25%, Blackrock 0,30% (maar 0,20% gedurende het eerste jaar).

#Bitcoin ETF applicants are filing last-minute amendments to lower their fees. BlackRock's lowered to 0.30%. ARK lowered lowered to 0.25%. — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 8, 2024

Het Damrak

ASML (+1,4%) en ASMI (+0,9%) zijn voor Kepler Cheuvreux koopwaardig. Besi krijgt een downgrade. Ook Degroof vindt Besi (+0,2%) niet koopwaardig en hanteert een koersdoel van €108.

(+1,4%) en (+0,9%) zijn voor Kepler Cheuvreux koopwaardig. Besi krijgt een downgrade. Ook Degroof vindt (+0,2%) niet koopwaardig en hanteert een koersdoel van €108. Adyen (+1,3%) stijgt mede door een koersdoelverhoging van UBS

(+1,3%) stijgt mede door een koersdoelverhoging van UBS DSM-Firmenich (+0,8%) biedt €116 euro op de resterende aandelen DSM, min het al betaalde dividend van €22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend.

(+0,8%) biedt €116 euro op de resterende aandelen DSM, min het al betaalde dividend van €22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend. ING (-0,3%) krijgt een verhoogd koersdoel en koopadvies van Kepler Cheuvreux, terwijl Bank of America het koersdoel verlaagt en het koopadvies verlaagt naar houden.

(-0,3%) krijgt een verhoogd koersdoel en koopadvies van Kepler Cheuvreux, terwijl Bank of America het koersdoel verlaagt en het koopadvies verlaagt naar houden. Prosus (-0,3%) daalt omdat Tencent hetzelfde deed.

(-0,3%) daalt omdat Tencent hetzelfde deed. AOC Pharma heeft zijn belang in Fagron (+2,9%) verder uitgebreid. Inmiddels is het boven de 10% uitgekomen.

(+2,9%) verder uitgebreid. Inmiddels is het boven de 10% uitgekomen. Pharming (+9,2%) boekte in 2023 zo'n 20% meer omzet, zo bleek uit voorlopige resultaten die voorbeurs gedeeld werden.

(+9,2%) boekte in 2023 zo'n 20% meer omzet, zo bleek uit voorlopige resultaten die voorbeurs gedeeld werden. TomTom (+2,9%) gaat met Mitsubishi Electric aan de slag met zelfrijdende auto's.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1350 van €1125 en kopen - UBS

Besi: naar €123 van €108 en houden - Degroof Petercam

Exor: naar €103 van €99 en houden - Degroof Petercam

Prosus: naar €33 van €36,70 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €17,35 van €16,78 en houden - JP Morgan Research

Ackermans & van Haaren: naar €200 van €64 en kopen - KBC Securities

Agenda: dinsdag 3 januari

08:00 Industriële productie - november (Dld)

11:00 Werkloosheid - november (eur)

13:00 Acuity Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - december (VS)

14:30 Handelsbalans - november (VS)

En dan nog even dit

De Duitsers kunnen er ook wat van

German farmers protesting against agricultural policy changes have caused disruptions in multiple regions of northern and eastern Germany during the morning rush hour.https://t.co/VdsMAsoUWq — dpa news agency (@dpa_intl) January 8, 2024

En we hadden al zo weinig keus...

Netflix is shrinking its programming slate for the first time ever, cutting more than 100 shows. https://t.co/WGqEzsiAsw — Bloomberg (@business) January 8, 2024

Het gedoe rondom Apple is ook nog niet voorbij

The U.S. may file an antitrust case against Appleas early as the first half of 2024, according to a new report.#Apple #Antitrust #iPhonehttps://t.co/3I6MVyQoTU — iMore (@iMore) January 7, 2024

Chinese aandelen verloren sinds 2021 bijna 4 biljoen dollar aan waarde