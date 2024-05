Rustige beursdag en kan koers aandeel ASML doorstomen naar 1000?

Vandaag hoeven beleggers weinig vuurwerk te verwachten. Wall Street sloot gisteren lager en ook in Azië doen de beurzen een stapje terug. De futures wijzen op een lagere opening voor de AEX: -0,8%.

De AEX heeft zijn positie boven de 900-puntengrens gisteren nog verder verstevigd. Onze hoofdindex sloot opnieuw hoger, wat vooral te danken was aan het sterrenensemble ASML, ASMI en Besi. De chippers koersten gisteren hoger door Nvidia dat de hooggespannen verwachtingen wederom wist te verslaan. Het is toch ook ongelooflijk, hè?

Een aandeel Nvidia noteert ytd al op een plus van 115%. Om dat even in perspectief te plaatsen: op dinsdag 2 januari (de eerste handelsdag van 2024) kostte een aandeel Nvidia $481. Nu, nog geen half jaar later, kost hetzelfde aandeel al meer dan $1000. Hoe hard kan het gaan? Nou, zo hard dus.

En als Nvidia lacht, doet ASML dat ongetwijfeld ook. ASML doet het overigens ook helemaal niet slecht - vergeleken met Nvidia - met een ytd-rendement van ruim 30%. Maar goed, koerswinsten vergelijken met die van Nvidia is al genoeg reden voor een extra borrel dit weekend. Mocht u behoefte hebben aan een erg toepasselijke quote van Theodore Roosevelt (voormalig President van de VS): "Comparison is the thief of joy."

Hoog bezoek in Veldhoven

Over ASML gesproken: CEO Christophe Fouquet liet op zijn LinkedIn weten bezoek te hebben gehad van zijn vrienden uit Taiwan. De CEO van TSMC maakte samen met een delegatie de reis naar het Brabantse Veldhoven voor een zogezegd 'speciaal bezoek'.

Waar wellicht ook over gesproken is, is de op afstand bestuurbare kill-switch. Een Bloomberg-rapport wees zeer recent uit dat ASML de aan TSMC verkochte machines heeft voorzien van een remote kill-switch, die ervoor zorgt dat de machine zichzelf uitschakelt als China besluit Taiwan binnen te vallen. Hoewel er geen gedetailleerde informatie is vrijgegeven, wordt aangenomen dat de schakelaar is toegevoegd tijdens het reguliere onderhoud van de machine.

"De afgelopen maanden stond ASML al centraal in de aanhoudende handelsoorlog van de Amerikaanse regering met China, waarbij de Nederlandse regering steeds meer bezweek onder de druk van de regering-Biden om de export van haar producten naar China te blokkeren. In januari 2024 heeft de Nederlandse overheid een exportvergunning ingetrokken om de verzending van twee oudere lithografiemachines naar Chinese klanten te stoppen", zo schrijft Bloomberg.

The world's top chipmakers can push a 'kill switch' should China invade Taiwan, Bloomberg reports https://t.co/Wy76b5ONci — Business Insider (@BusinessInsider) May 23, 2024

Verder liet ASML gisteren weten de komende 10 jaar zo'n €80 miljoen te investeren in de TU/e. De Technische Universiteit in Eindhoven gaat op zijn beurt €100 miljoen uitgeven aan de bouw van een nieuwe cleanroom en de aanstelling van promovendi. Dit partnerschap is in lijn met de doelen van Project Beethoven, dat enkele maanden geleden werd gelanceerd. Het prijskaartje van Project Beethoven is iets groter: zo'n €2,5 miljard.

Wall Street

Wall Street is donderdag na een overwegend optimistisch begin, uiteindelijk toch lager gesloten. De Nasdaq profiteerde initieel vooral van zwaargewicht Nvidia, dat uiteindelijk nog wel ruim 9% hoger was gesloten en een nieuw dagrecord vestigde boven de $1.050 per aandeel. Fun fact: Nvidia is inmiddels $2,5 biljoen waard en dat is nagenoeg even veel als alle Duitse beursgenoteerde bedrijven bij elkaar opgeteld.

S&P 500: -0,7%

Dow Jones: -1,5%

Nasdaq: -0,4%

Nvidia steeg dus. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een omzet van $26 miljard, wat beter was dan het bedrijf zelf had voorzien en ook boven de analistenconsensus. Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een omzet van gemiddeld $28 miljard, waar de markt $26,5 miljard voorspelde. Verder kondigde het AI-bedrijf een aandelensplitsing aan van 10-voor-1, die op 7 juni nabeurs wordt doorgevoerd.

Boeing daarentegen beleefde een slechte dag en daalde met 7,6%. De problemen bij de houden aan en een maand na de aankondiging dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar bijna $4 miljard kasgeld had verbruikt, waarschuwde financieel directeur Brian West investeerders donderdag dat het bedrijf op koers ligt voor een soortgelijke of ergere klap in het huidige kwartaal.

Ook lopen de levering aan China allerminst soepel. Eerder deze week zei Boeing al dat China tijdelijk is gestopt met het in ontvangst nemen van MAX 8 vliegtuigen, zodat het de batterijen kan beoordelen die zijn meegeleverd in de 25-uurs cockpit-voicerecorder aan boord van de vliegtuigen.

Azië

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend lager, na een rood slot donderdagavond op Wall Street door oplopende rentevrees.

De consumentenprijzen in Japan zijn bovendien in april opnieuw minder sterk gestegen dan een maand eerder. De inflatie bedroeg op jaarbasis 2,5%. Dat was 2,7% in maart. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,2%, net als in maart. Zonder de prijseffecten van vers voedsel mee te rekenen, kwam de inflatie uit op 2,2% op jaarbasis, in lijn met de verwachtingen van economen.

De kernprijzen, dat wil zeggen zonder de prijzen voor vers voedsel en energie, stegen in april op jaarbasis met 2,4%, tegen 2,9% in de maand ervoor. De prijzen voor diensten stegen vorige maand met 1,7%, na een plus van 2,1% een maand eerder. Deze deelinflatie geldt als een belangrijke parameter bij de beoordeling van de inflatie. Inmiddels ligt de inflatie nu circa twee jaar boven de door de Bank of Japan gewenste 2%.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting lager.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere opening.

Azië eindigde overwegend in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 12,77.

De euro daalt tot 1,0811 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,84%.

De goudprijs stijgt met 0,4% naar $2.338 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $76,83.

Bitcoin noteert op $67,575,90.

Nieuws

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:33 Beursblik: bescheiden herstel uitzendmarkt in tweede jaarhelft

07:25 Japanse inflatie daalt verder

07:19 Bava Retail Estates op herhaling

07:11 Aziatische beurzen eensgezind lager

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:42 Beursagenda: macro-economisch

06:41 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:40 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

23 mei Wall Street lager gesloten

23 mei Olieprijzen voor de vierde dag op rij gedaald

23 mei Ajax stelt Francesco Farioli aan als nieuwe hoofdtrainer

23 mei Wall Street verliest terrein gedurende de handel

23 mei Europese beurzen dicht bij huis gebleven

23 mei Amerikaanse justitie klaagt moederbedrijf Ticketmaster aan

23 mei Gifbeker Boeing nog niet leeg

Agenda 24 mei 2024

08:00 uur: Economische groei eerste kwartaal (Dld)

08:00 uur: Detailhandelsverkopen april (VK)

08:45 uur: Ondernemersvertrouwen mei (Fra)

09:30 uur: B&S Group - jaarvergadering

10:00 uur: NN Group - jaarvergadering

14:30 uur: Orders duurzame goederen april (VS)

16:00 uur: Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)

En dan nog even dit

Shorten in een bullmarkt.. je moet het maar durven

Total short interest remains low pic.twitter.com/nCc3Y7kvlb — Mike Zaccardi, CFA, CMT ?? (@MikeZaccardi) May 21, 2024

Vier actiegroepen doen donderdag aangifte tegen Booking.com

Door opbrengsten uit illegale Israëlische nederzettingen te behalen en het Nederlandse financiële systeem in te brengen, maakt https://t.co/7aQjZfBHlx zich volgens vier ngo’s schuldig aan witwassen. Zij deden aangifte en deskundigen zien mogelijkheden. https://t.co/8xltJTxUU6 — Follow the Money (@FTM_nl) May 23, 2024

Consumentenvertrouwen daalt voor het eerst in acht maanden

Na maanden van groei daalt consumentenvertrouwen in mei https://t.co/ac4qNNjZpd — FashionUnitedNL (@FashionUnitedNL) May 23, 2024

Moederbedrijf Albert Heijn zet nog meer in op huismerken

Moederbedrijf Albert Heijn zet in op huismerken, binnen drie jaar moeten die bijna helft van verkoop uitmaken https://t.co/E1S2oOUqzH pic.twitter.com/gH8UAEyM2f — Eindhovens Dagblad (@ED_Regio) May 23, 2024

Veel plezier en succes vandaag :)