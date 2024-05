Olieprijs hoger in aanloop naar OPEC+ bijeenkomst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De prijs voor een vat ruwe olie noteerde maandag in de elektronische handel rond het slot van de Europese beurzen hoger, waarbij de ogen zijn gericht op het aanstaande besluit van OPEC+ over productieverlagingen tijdens de bijeenkomst komende zondag. De New York Mercantile Exchange was maandag, evenals Wall Street, gesloten vanwege de viering van Memorial Day. De markt verwacht dat het oliekartel en zijn bondgenoten tijdens de bijeenkomst komende zondag de aanbodbeperkingen in ieder geval tot in het derde kwartaal van dit jaar zullen verlengen, in een poging de prijzen te ondersteunen nu de markt onder druk blijft staan. Ondertussen luidde het Memorial Day-weekend in de VS de start van het zomer-[auto]rij-seizoen in, waarbij nauwlettend wordt gevolgd hoe de vraagtrends zich ontwikkelen. "Hoewel het aantal vakantiereizen in de VS naar verwachting een post-Covid-hoogtepunt zal bereiken, kunnen verbeterde brandstofefficiëntie en elektrische voertuigen ervoor zorgen dat de vraag naar olie zwak blijft", aldus analisten van ANZ Research. Toch, "kan dit worden gecompenseerd door het toenemende vliegverkeer", voegden ze toe. De juni-future voor een vat ruwe olie noteerde maandag rond het slot van de handel in Europa in de elektronische handel 1,2 procent hoger op 78,67 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.