Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten, in aanloop naar Europese en Amerikaanse inflatiecijfers later in de week. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 522,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 18.774,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 8.132,49 punten. De financiële sector in het VK was maandag gesloten vanwege een bank holiday. Het enthousiasme over de sterke bedrijfsresultaten wordt getemperd door de aanhoudende inflatie en de recente notulen van de Fed, zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Ook deze week zal nieuws over Amerikaanse inflatie hoog op de macro-agenda staan. Komende vrijdag verwachten we de [Amerikaanse] PCE-prijsindex voor de maand april. Op basis van de eerdergenoemde CPI en het verloop van de producentenprijzen is de kans groot dat deze PCE weer de goede kant op gaat, met een toename van 0,2 procent maand op maand, wat het laagste percentage van 2024 zou zijn". zei Aben. In de eurozone wordt uitgekeken naar een eerste raming van de inflatie in mei op vrijdag. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland in mei op een ongewijzigd niveau noteerde van 89,3. Olie noteerde maandag in de elektronische handel 1,2 procent hoger op 78,62 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0859. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0852 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0845 op de borden. Bedrijfsnieuws In Frankfurt steeg het aandeel Porsche 2,8 procent, RWE won 2,7 procent en Volkswagen noteerde 2,2 procent hoger. Commerzbank daalde 0,7 procent, terwijl Adidas 0,6 procent lager noteerde. In Parijs won Societe Generale 2,2 procent, Teleperformance steeg 2,0 procent en Edenred noteerde 1,6 procent hoger. Legrand verloor 0,5 procent en Schneider Electric daalde 0,2 procent. Verder daalde chipper STMicroelectronics 0,7 procent, terwijl sectorgenoot Infineon fractioneel lager sloot in Frankfurt. In Amsterdam won ASML 0,2 procent. BP Southern Africa en Shell Downstream South Africa hebben een deal bereikt over de verkoop van hun respectievelijke belangen van 50 procent in de activa van de grootste raffinaderij van Zuid-Afrika aan het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Central Energy Fund. Dit meldde persbureau Bloomberg dit weekend op basis van een verklaring van de bedrijven. Shell steeg 0,5 procent, terwijl BP 0,1 procent won. Wall Street Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van Memorial Day. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,7 procent hoger op 5.304,72 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 39.069,59 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 16.920,79 punten. Bron: ABM Financial News

