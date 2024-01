Correctie Nederlandse beurs voorbij?

Bericht delen via:

De Nederlandse beurs heeft de eerste, verkorte, nieuwe week van 2024 niet weten te overtuigen. Vanaf de eerste handelsdag op 2 januari stond de AEX-index onder druk en heeft ze wat terrein moeten prijsgeven. De sterke ontwikkelingen van de laatste maanden van afgelopen jaar lijken hiermee tot stilstand gebracht.

Toch oogt het technisch beeld ondanks die recente verkoopdruk zeker niet dramatisch. De steil stijgende trend is dan wel ten einde, maar per saldo heeft de Nederlandse beurs nog maar weinig terrein van de forse stijging hoeven inleveren.

Afgelopen vrijdag leken de eerste kopers alweer in de markt te stappen en wist de AEX een groter verlies van eerder op de dag vrijwel volledig weg te werken. Betekent dit dat we weer voorzichtig omhoog kunnen kijken? Ik beoordeel de technische plaatjes van de AEX-, AMX- en ASCX-index.

AEX-index

De Nederlandse hoofdindex is onlangs afgeketst op de weerstand rond 795 punten waar de index eerder in 2023 ook al op verkoopdruk was gestuit. Het neutrale langetermijn-koersverloop blijft hiermee intact.

De afgelopen weken is de index tergugezakt naar haar 25-daags gemiddelde, dat nu als eerste steun kan gaan fungeren. De eerste horizontale steun wacht pas rond 750 punten.

Wat verder opvalt, is dat de RSI-indicator na een overbought-situatie weer is teruggezakt naar neutraal gebied. De indicator lijkt hiermee voldoende afgekoeld om aan een nieuwe stijging te kunnen beginnen. Hoewel een duidelijk omkeersignaal nog ontbreekt, zou de index rond het huidige niveau dus wel degelijk wat bodemvorming kunnen laten zien.

AMX-index

De Nederlandse midkapindex is eveneens rond een oude weerstand op nieuwe verkoopdruk gestuit en heeft de stijgende fase afgebroken. De AMX is hierdoor teruggevallen richting de oude top van eind augustus, waarbij het koersgat van medio december nu is gedicht.

Aangezien de index rond het huidige koersniveau ook haar 25-daags gemiddelde is tegengekomen, neemt de kans op herstel vanaf dit niveau toe. Als de midkapindex komende week wat weet op te veren, kan wel eens een begin worden gemaakt met een nieuwe aanval op de weerstand rond 938 punten.

AScX-index

De Nederlandse smallcaps-index weet al enige tijd niet te overtuigen. De AScX heeft eind vorig jaar de sterke stijging gemist en beweegt al enige tijd zijwaarts. Wel zien we dat de index enkele hogere koersbodems heeft weten te vormen. Dit wijst op aantrekkende vraag.

Om ook nu weer een nieuwe hogere koersbodem te vormen, dient de index rond het huidige niveau te worden opgevangen. Een nieuwe aanval op weerstand 1.224 punten kan dan worden ingezet.

Pas wanneer de weerstand overtuigend wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en wordt een grotere stijging mogelijk.