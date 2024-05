AEX scherpt record weer verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek rustig maar wel met een nieuw record begonnen. Met een slotstand van 916,04 punten op maandag, steeg de AEX 0,1 procent.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx is het nu wachten "op een hervatting van de stijgende trend met het doorbreken van de top op 918,85 punten. Dan kan de beurs de weg omhoog vervolgen richting ons eerder berekende koersdoel op 930 punten."

Er waren maandag weinig impulsen en de volumes waren laag omdat Wall Street gesloten bleef op Memorial Day. Amerika herdenkt vandaag zijn gesneuvelde militairen.

Op macro-economisch vlak was het rustig, met alleen de Ifo-index, die toonde dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland in mei is gestagneerd. Later in de week staan een aantal belangrijke macrodata op de agenda, waaronder het Beige Book van de Fed op woensdagavond, Amerikaanse groeicijfers op donderdag en de belangrijke PCE-inflatie op vrijdag.

Er wordt gerekend op een inflatiecijfer van 2,7 procent en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit. Op maandbasis worden stijgingen van 0,3 procent verwacht voor de gewone PCE en kerninflatie.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik.

Afgelopen week namen de rente- en inflatievrees al toe, na vrij havikistische uitspraken van Fed-bestuurders. De kans op een eerste verlaging in september is inmiddels geslonken tot circa 50 procent, volgens de CME FedWatch Tool. Kijkend naar de rentebesluiten erna, in november en december, is de kans dat er dan nog een renteverlaging volgt, inmiddels ook minder dan 50 procent.

Als de inflatie inderdaad hoger dan verwacht uitvalt, kan dat druk zetten op de euro/dollarkoers, die nu al een tijdje rond 1,085 schommelt, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot in Amsterdam op 1,0859, terwijl de obligatierentes stabiel bleven. Voor oliehandelaren verschuift de aandacht de komende dagen naar de vergadering van OPEC+, die voor komend weekend gepland staat.

Stijgers en dalers

Adyen ging maandag aan kop in de AEX, met een plus van 1,4 procent. IMCD won 1,0 procent. Halfgeleideraandelen Besi en ASMI leverden tot een procent in. ASML steeg licht. Aegon was hekkensluiter, met een verlies van 1,1 procent. Ook NN Group, ASR en ING stonden onder druk.

Alfen deed een poging tot herstel in de Midcap, nadat het aandeel vorige week nog zo'n 13 procent verloor. ING verlaagde maandag het koersdoel. Om de dalende waardering te stoppen, moet Alfen weer gaan voldoen aan zijn doelen en outlook en beginnen met deze te overtreffen, vindt analist Tijs Hollestelle, die wel zijn koopadvies liet staan. Het aandeel steeg 1,5 procent.

AMG en Basic-Fit gingen aan kop in de AMX, met winsten van circa 3 tot 3,5 procent. Van Lanschot Kempen daalde 6,3 procent.

In de AScX vervolgde Vivoryon de weg omhoog, met opnieuw een forse winst van bijna 105 procent op 4,32 euro. Het aandeel zit in de lift sinds de aankondiging van het biotechbedrijf vorige week dat zijn middel varoglutamstat potentie toont als behandeling tegen nierziekte. Vivoryon kondigde in april aan te zullen stoppen met de ontwikkeling van varoglutamstat als behandeling bij Alzheimer, nadat in maart bekend werd dat het middel bij Alzheimer geen verbetering liet zien op cognitief gebied. In reactie op dat nieuws, implodeerde de aandelenkoers, tot een dieptepunt van rond de 0,50 euro.

Vastgoedaandelen stonden maandag onder druk. Wereldhave, Vastned en NSI daalden tot een procent. Heijmans daalde als hekkensluiter 2,3 procent.

Retail Estates kwam met solide resultaten over het afgelopen jaar, oordeelden analisten. De vastgoedinvesteerder zou ook een bod overwegen op een retailpark gelegen in de Brusselse Rand, werd maandag bekend. Het aandeel steeg 1,6 procent op de lokale markt.