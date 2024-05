Slotcall: AEX komt met de schrik vrij en koers Vivoryon explodeert

De AEX-index wist een richtingloze dag met een nipt plusje af te sluiten en daarmee op de nipper het slotrecord van vrijdag aan te scherpen. Ook de AMX hield net droge voeten. De AScX schoot daarentegen met ruim 1% omhoog, en dat is vooral te danken aan één aandeel.

De AEX-index dobberde de hele dag al richtingloos rond. Spieken hoe Wall Street erbij lag, zat er niet in: de beurzen in de VS zijn vandaag gesloten vanwege Memorial Day, een dag waarop overleden Amerikaanse militairen worden herdacht. In de AEX- en Midkapindex waren de koersuitslagen beperkt en de handelsomzetten relatief laag.

Bij de hoofdfondsen hield het aantal stijgers en dalers elkaar aardig in evenwicht. Adyen kreeg de gele trui om de schouders en IMCD ging als tweede over de finish. Banken, verzekeraars, Besi, ASMI en RELX namen plaats in de bezemwagen.

Tegenvallende Ifo-index

Het belangrijkste nieuws was de Ifo-index, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen bij onze oosterburen. Dit cijfer bleef onveranderd, terwijl op een stijging was gerekend. Het herstel van het Wirtschaftswunder van weleer gaat stroperiger dan gehoopt.

Veel impact op het beurssentiment had dit nieuws echter niet.

Dak eraf bij Vivoryon: koers +105%

Voor koersspektakel moesten we vandaag bij de smallcapindex. Daar is de koers van Vivoryon Therapeutics als een feniks uit de as herrezen. In maart was het aandeel nog ten dode opgeschreven na tegenvallende resultaten van een studie van een middel tegen Alzheimer. Maar afgelopen donderdag zei het concern plotseling een lichtpuntje te zien. Het middel varoglutamstat heeft mogelijk een ontstekingsremmende functie en zou weleens kunnen werken tegen nierklachten. Om die reden heeft het Duitse biotechbedrijf de focus verlegd van Alzheimer naar nierziekten. En, niet onbelangrijk, Vivoryon heeft bovendien voldoende geld in kas om het tot Q2 volgend jaar te kunnen uitzingen.

Dat bracht de fantasie terug in het aandeel en sindsdien gaat de koers in een bijna loodrechte lijn omhoog. Vandaag kwam er ruim 100% bij, een beweging die we zeer zelden zien. Vijf dagen geleden stond er nog €0,83 op de borden en nu €4,32. Hoewel de koers zich nog ruim onder het niveau van voor de implosie bevindt, is de recente koersstijging indrukwekkend.



Bij de shortposities zien we een omgekeerde beweging. Hier zijn enkele partijen heel rijk geworden. En de partijen die nu shortposities opbouwen zullen met klotsende oksels kijken hoe het afloopt:

Mocht Vivoryon er in slagen om een nieuw medicijn op de markt te brengen, dan zijn aandeelhouders ongetwijfeld spekkoper. Maar het blijft een gok. In het proces van fase 1 onderzoek naar vermarkting van een geneesmiddel kan er ontzettend veel misgaan. Zelfs vlak voor de finish kan een nieuw medicijn nog stranden.

Het is met dit soort onderzoeken alles of niets: een medicijn haalt de eindstreep wel of niet; meer smaken zijn er niet. De kans dat een medicijn uiteindelijk in het schap van de apotheek belandt is slechts 10%. Het heeft trekjes van Russisch roulette, al zijn de risico's uiteraard kleiner als u kiest voor een bedrijf met diepe zakken en meerdere medicijnen in de pijplijn. Geen wonder dat de koersen van biotechbedrijven enorm volatiel kunnen zijn, zoals u ziet in het bovengenoemde aandeel.

Gelet op de geringe slagingskans van medicijnen zou short gaan op biotechaandelen meer kans van slagen hebben dan long gaan. In het onderstaande filmpje wordt dit op een humoristische manier uitgelegd. Bezie die beleggingstip wel met een vrachtwagen zout. Niet voor niets begint het filmpje met een vette disclaimer 'Don't try this at home': één verkeerde gok en u bent weg:



12 smallcappers die klaar zijn voor een inhaalslag

Over smallcappers gesproken... Veel kleine beursfondsjes blijven al geruime tijd hopeloos achter bij de grote jongens. Mocht de rente gaan dalen (en daar ziet het er bij de ECB volgende week naar uit), dan zou dat weleens het startschot kunnen zijn van een inhaalslag. Mijn collega's Pieter Kort en Youri van Heumen vroegen aan beleggingsexperts van Add Value Fund, Teslin, ASN en onze eigen IEX Beleggersdesk om de mooiste pareltjes op Europese beurzen aan te wijzen. Dat leidde tot enkele verrassende keuzes, die u hier kunt vinden.

Ook technisch analist Wouter Slot richtte vandaag de microscoop op smallcap-aandelen. Onderwaardering van smallcaps en een toenemende risicobereidheid van belegger zouden deze aandelen weleens in de kaart kunnen spelen. Het technische beeld van de AScX-index is volgens Slot niet verkeerd. 'Op langere termijn sluit ik een stijging richting fors hogere koersniveaus zeker niet uit', schrijft hij.

Wat is uw favoriete smallcap? En van welk AEX-fonds verwacht u het meest?

IEX is ook benieuwd welk smallcapaandeel bij ú favoriet is. Hierover hebben we enkele extra vragen gesteld in de maandelijkse meting van het Nationaal Beleggerssentiment. U kunt ook vertellen wat uw verwachtingen zijn voor de beurs in juni en welke AEX-aandelen volgens u weleens hoge ogen zouden kunnen gooien. Deelnemen kan via deze link en is mogelijk tot 3 juni. Uiteraard zullen wij de uitslag op de site met u delen.

De brede markt

De AEX is 0,1% hoger gesloten. Daarmee fietsen we in de staart van het peloton. De Bel20, CAC40, DAX40 en EuroStoxx 50 eindigden 0,4% tot 0,5% hoger. De Britse beurs was gesloten.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) staat nog steeds op een laag niveau: 12,36. U kunt inspelen op een nog lagere of juist oplopende VIX met behulp van mini-futures op de CBOE. Maar IEX-analist Martin Crum raadt dit met klem af: het risico om genadeloos onderuit te gaan is simpelweg te groot. Wat u wèl kunt doen om u in te dekken tegen marktschokken, leest u hier.

Rust op het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en noteert 2,796%. De mededeling van de hoofdeconoom van de ECB dat de inflatie in de eurozone hard genoeg daalt om op 6 juni voor het eerst de rente te verlagen, wordt met schouderophalen aangehoord. Blijkbaar is de renteverlaging al ingeprijsd. De Amerikaanse tienjaarsrente doet 4,46%.

Ook de euro ligt in de hangmat: de munt noteert 1,0860 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs staat 0,8% hoger op $2.353 per per troy ounce.

De bitcoin is weer door de $70.000-grens geschoten en staat 2,3% (ofwel $1.555) in de plus.

Ook de olieprijzen koersen noordwaarts. Voor een vat WTI betaalt u $78,70 en een vat Brent-olie uit de Noordzee kost $82,78: 1,2% meer dan gisteren.

Verder op het Damrak

Vivoryon op pole position:

DSM-Firmenich eindigde 0,7% hoger na een koersdoelverhoging van Barclays.

eindigde 0,7% hoger na een koersdoelverhoging van Barclays. Randstad heeft een verkoopadvies van Jefferies te pakken, maar het aandeel ondervindt daar geen hinder van: het aandeel ging zelfs 0,7% hoger de dag uit.

heeft een verkoopadvies van Jefferies te pakken, maar het aandeel ondervindt daar geen hinder van: het aandeel ging zelfs 0,7% hoger de dag uit. Aalberts en Van Lanschot Kempen noteren ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd eindigde Aalberts in de plus, maar bleef Van Lanschot Kempen nog altijd onder water.

en noteren ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd eindigde Aalberts in de plus, maar bleef Van Lanschot Kempen nog altijd onder water. Fastned (+1,4%) heeft een tweede contract gesloten voor levering van zonnestroom aan oplaadstations in Nederland. Door de deal verdubbelt de hoeveelheid stroom die direct aan Fastned wordt geleverd van zonneparken.

(+1,4%) heeft een tweede contract gesloten voor levering van zonnestroom aan oplaadstations in Nederland. Door de deal verdubbelt de hoeveelheid stroom die direct aan Fastned wordt geleverd van zonneparken. De koers van NX Filtration is niet te stuiten. Twee weken geleden schoot deze met 15% omhoog, vorige week kwam daar nog 13,3% bij en vandaag nog eens ruim 8%.

is niet te stuiten. Twee weken geleden schoot deze met 15% omhoog, vorige week kwam daar nog 13,3% bij en vandaag nog eens ruim 8%. Alfen (+1,5%) wist iets te herstellen van de koersdreun die vorige week werd uitgedeeld na teleurstellende kwartaalcijfers.

Adviezen

Een koersdoelverhoging voor DSM-Firmenich en een koersdoelverlaging voor Alfen:

DSM-Firmenich: naar €125 van €113 en kopen - Barclays

Alfen: naar €61 van €70, maar advies blijft kopen - ING

Randstad: naar €43 van €42 en houdadvies vervangen door verkoopadvies - Jefferies

Agenda: consumentenvertrouwen VS en twee ex-dividendnoteringen



Morgen staan twee Amerikaanse macrocijfers op de agenda: de Case Shiller huizenprijsindex en het 'grote' consumentenvertrouwen, gemeten door de Conference Board. Het consumentenvertrouwen is al drie maanden op rij gedaald. Zet die lijn door?

Aandeelhouders van ForFarmers stemmen over de benoeming van een nieuwe CFO: Marloes Roetgerink, die voorheen heeft gewerkt bij FrieslandCampina en Heineken. Verder gaan NN-group en B&S Group ex-dividend.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

09:00 Exor jaarvergadering

09:00 NN Group ex €2,08 dividend

09:00 B&S Group ex €0,16 dividend

10:00 ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)

15:00 Case Shiller huizenprijzen maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen (Conference Board) mei (VS)

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!