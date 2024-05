Een huis is inmiddels onbetaalbaar, maar een aandeel Heijmans niet

Als er één bedrijf is dat profiteert van de huidige woningmarktcrisis, is het Heijmans wel. Het nieuws uit de bouwsector is uitzonderlijk positief de laatste tijd. De woningmarkt loopt vast en het ziet er niet naar uit dat dit probleem snel kan worden opgelost, want er moeten jaarlijks 100.000 woningen worden bijgebouwd (naar uiteindelijk 1 miljoen huizen in 2030).

Bovendien is een gemiddeld huis inmiddels onbetaalbaar geworden voor een starter met een modaal jaarinkomen. Vanochtend bleek namelijk dat een huis in april 2024 zo’n €435.000 moet kosten.

Koers YTD +70%

Het nieuws is simpelweg dramatisch voor wie voor het eerst een huis wil kopen, maar dat geldt niet voor de koersontwikkeling van Heijmans, want year-to-date (ytd) is Heijmans het hardst gestegen aandeel van het hele Damrak. Sinds begin dit jaar is een aandeel Heijmans namelijk zo’n 70% meer waard geworden.

Branchegenoot BAM volgt met een ook meer dan prima rendement van 57%. Dan hebben we het nog niet eens over het royale dividendrendement van BAM (5,3%) en Heijmans (7,1%).

Vandaag stijgt de koers van Heijmans ruim 10% op een goed gelande strategie-update. Heijmans ziet een duidelijk groeiende vraag is naar woningen, evenals vervanging en het onderhoud van gebouwen en bedrijfspanden. Ook wil Heijmans een belangrijke rol gaan vervullen bij het onderhouden van (snel)wegen en viaducten. Dit alles is te herleiden naar drie kernpunten van Heijmans: wonen, werken en verbinden.

Voor 2027 moet de omzet naar €3 miljard euro en moet de onderliggende ebitda-marge uitkomen tussen de 7 en 9%. Over 2023 lag de omzet van Heijmans op €2,1 miljard euro en de marge op 6,9%. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten.

Beleggers reageren enthousiast en niet geheel onlogisch stijgt BAM gezellig mee op dit nieuwtje. Heijmans CEO Ton Hillen gaf eerder al aan dat het aandeel Heijmans nog veel hoger zou moeten staan. Waarom Hillen dat vindt, kunt u teruglezen in dit interview.