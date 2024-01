Outlook 2024: AEX sorteert voor op mooi beursjaar

Mede namens de rest van ons team wil ik u een gezond en voorspoedig nieuwjaar toewensen.

En ik wil meteen met de deur in huis vallen, want voor 2024 sorteert de AEX voor op een koersdoel van 880 punten. Uiteraard op basis van de technische plaatjes. En voor 2025 is de 1000-puntengrens niet uitgesloten.

In dit eerste artikel van het nieuwe beursjaar bespreek ik de technische signalen die aan deze positieve vooruitzichten ten grondslag liggen. De kern van de prognoses ligt in de zeer duidelijke pullback die de Nederlandse beurs achter de rug heeft. Helemaal onderaan dit artikel leg ik het pullback-fenomeen uit.

Enkele obstakels opruimen

Eerst moet echter de barrière rond 795,20 punten gepasseerd worden. Als die breekt, wordt de opmars van de AEX voortgezet richting het all-time high van eind 2022 op 829,66 punten. Een uitbraak daarboven brengt daarna het eerste koersdoel rond 880 punten dichterbij. De uitleg van dit eerste koersdoel kunt u hieronder vinden bij de eerste grafiek.

Het tweede koersdoel rond de 1000-puntengrens is gebaseerd op de meerjarige grafiek. Dit koersdoel is door ons voor het eerst in 2017 besproken in het rapport 'AEX naar 1000 punten'. Een update van dit rapport kunt u hieronder vinden bij de tweede en derde AEX-grafiek.

Dit waren in 2017 onze hoofdconclusies:

De weg omhoog is voor de langere termijn ingezet.

Voor de AEX-index biedt dit voor 2017 een koersdoel van 564/580 punten, voor het beursjaar 2020 is 700 punten te verwachten.

Halverwege het volgende decennium kan de AEX naar 1.000 punten.

Dit laat slechts één conclusie toe: een hoge weging in aandelen.

Uiteraard zijn tussentijdse hobbels in het economische landschap niet uitgesloten. Maar op basis van het langetermijn-koersverloop zou elke correctie van 20% tot 25% een perfecte nieuwe koopkans bieden: buy the dips!

Alleen een eventuele daling van de AEX onder de technische stoploss rond 378 punten (de pullbackbodem uit 2016) zou de positieve langetermijnvooruitzichten schaden. Elke correctie boven dat niveau mag als een instapkans beschouwd worden.

In mijn artikel van vandaag bespreek ik zowel de korte- als de langetermijnontwikkelingen op de Nederlandse beurs op basis van 3 technische plaatjes.

Ik begin met een kortetermijnanalyse vanaf 2021: koersdoel 880

De tweede grafiek geeft een meerjarige prognose op basis van de AEX-grafiek vanaf 1984: koersdoel 1000

De derde grafiek geeft een langetermijnprognose op basis van de AEX-grafiek vanaf 2011: eveneens koersdoel 1000

Deze analyses vormen daarmee een update van ons rapport AEX naar 1000 punten van 2017.

AEX: korte termijn

Op korte termijn staat de AEX op het punt opwaarts door te breken. Zodra de barrière rond 795,20 gepasseerd is zet de AEX haar opmars voort, in eerste instantie richting het all-time high van eind 2022 op 829,66 punten. Een uitbraak daarboven brengt het koersdoel rond 880 punten dichterbij.

Dit koersdoel is berekend op basis van de pendulumswing. De afstand tussen steun 710,89 en tussenliggende horde 795,20 bedraagt 84,31 punten. Tellen we dit verschil op bij het uitbraakpunt, dan rolt er een koersdoel van rond 879,51 punten uit. Dit hebben we afgerond naar 880.





Meerjarenprognose

De eerste manier om de prognose van 1000 punten te berekenen is op basis van de AEX-grafiek vanaf 1984. Deze laat goed zien dat de overheersende opwaartse richting van de Nederlandse aandelenmarkt is onderbroken door een periode van circa 15 jaar met een zijwaartse tendens. Deze zijwaartse fase tussen 2000 en 2015 is op de grafiek hieronder afgebakend met de letters W en S.

Op de meerjarengrafiek van de AEX zijn meerdere belangrijke technische signalen te zien. Onderstaande grafiek is voor het eerst gepubliceerd in het rapport AEX naar 1000 punten van begin 2017. Uiteraard hebben we hem bijgewerkt tot aan de jaarwisseling van 2023/2024.

De grafiek signaleert een zeer belangrijke omslag in het sentiment op de Nederlandse aandelenbeurs. Er zijn in de loop der jaren meerdere geldige technische signalen opgetreden:

Zijwaartse fase: In de jaren 2000-2015 is een periode met grote stijgingen steeds afgewisseld met veel winstnemingen.

Met uitbraak bij X boven weerstandslijn W heeft de AEX een zeer turbulent en dynamisch decennium achter zich gelaten.

In de neergaande vlakke golfbeweging in de periode 2000-2015 zat onder andere de top van de dotcom-crisis in 2000 en het uitbreken van de financiële crisis in 2007.

Ten slotte trad 2011 een pullback op (P) die de uitbraak bij X heeft gevalideerd.

Pullback P gaf het einde van de 2007-crisis aan, alsmede de start van de wederopstanding van de aandelenmarkt.

Opwaartse fase: Het koersdoel van 1000 punten is berekend op basis van de pendulumswing. Daarbij wordt de afstand tussen S en W opgeteld boven het uitbraakpunt X.

De uitbraak boven de koerstop van begin 2020 rond 632 punten (T) heeft wederom veel verkoopdruk boven de markt weggehaald. Daarna heeft de bodem bij PB de eerdere uitbraak boven T bevestigd. Deze pullbackbodem geeft aan dat de markt bereid is een voorschot te nemen op de toekomst.



Pendulumswing AEX voorspelt duizend punten

De tweede manier om de prognose van 1000 punten te berekenen is op basis van een iets kortere AEX-grafiek: die vanaf 2011. Deze laat de overheersend opwaartse tendens van de Nederlandse aandelenmarkt goed zien, evenals de tussentijdse onderbrekingen.

De laatste grote correctie van 2022 geeft bij S (611 punten) een pullbackbodem rond de vorige top uit 2020 bij W2. Dit is een bijna perfecte pullbackbodem.

Het eerste koersdoel ligt nu rond het all-time high van 2021 rond 829,58 punten, op de grafiek gemarkeerd met punt W1.

Als deze top gebroken wordt - de kans daarop is groter dan 75% - dan ligt het volgende koersdoel iets boven 1.000 punten, gemarkeerd met KD.

it is berekend op basis van de pendulumswing. Deze methode zegt dat de stijging die volgt na een doorbraak uit een trading range doorgaans even groot is als de hoogte van die trading range. De pendulumswing wordt hieronder uitgelegd.

Voor de AEX is deze berekening als volgt: De afstand tussen W1 (829 punten) en S (611 punten) bedraagt circa 218 punten. Tellen we die uitkomst op bij het niveau van het uitbraakpunt (W1: 829), dan komt het volgende koersdoel uit op circa 1.047 punten.

We kunnen overigens vaststellen dat het stoplossniveau van 378 punten, in 2017 genoemd in het rapport AEX naar 1000 punten, perfect heeft standgehouden. Het corona-low van maart 2020 rond 389,60 punten lag er slechts 3% vanaf.



Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswingmethode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt en het niveau van het koopsignaal

