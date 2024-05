Prosus presenteert nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Fabricio Bloisi is benoemd tot CEO van Prosus en Naspers. Dit maakte de investeerder met een notering in Amsterdam vrijdag bekend. Bloisi vervangt Ervin Tu, die ad interim CEO werd na het vertrek van Bob van Dijk in september 2023. Bloisi is nu nog CEO van iFood. Hij gaat op 1 juli aan de slag bij Prosus. Bron: ABM Financial News

