Valuta: euro onder druk door commentaren Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht lager dan een etmaal eerder, na terughoudende woorden van de zijde van een Fed-prominent.

Verder was er aandacht voor de inflatie in de eurozone.

"Die kwam in de definitieve meting uit op 2,4 procent", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "En de kerninflatie bleef ook in de tweede lezing staan op 2,7 procent op jaarbasis. Een afwijking in de definitieve meting had nog effect kunnen hebben voor de euro", aldus Erdmann, die voor vrijdag verder met het oog op de agenda weinig richtpunten ziet, met uitzondering van enkele Fed-sprekers.

Erdmann kijkt daarom al een beetje uit naar de Fed-notulen die volgende week woensdagavond worden gepubliceerd.

ECB-bestuurder Isabel Schnabel ziet de renteverlaging in de eurozone door de ECB in juni niet in gevaar komen, maar een herhaling in juli is volgens haar niet noodzakelijk. "We moeten een voorzichtig beleid voeren", zei Schnabel vrijdag tegen zakenkrant Nikkei Asia.

Tom Barkin, stemgerechtigd voorzitter van de Fed van Richmond, zei donderdag bij de Amerikaanse zakenzender CNBC dat de inflatie van de VS vooral wordt gevoed door de dienstensector, waar nog altijd het idee leeft dat burgers bereid zijn de tarieven voor de aangeboden diensten te betalen die door de dienstverleners gevraagd worden. Barkin voegde daar aan toe dat de sector die goederen produceert zich wat prijzen betreft juist matigt.

Barkins constatering sluit volledig aan op de dieperliggende lagen onder de Amerikaanse inflatie waaruit naar voren treedt dat de prijs voor dienstverlening zonder huisvestingskosten nog altijd oploopt, met 4,8 procent in april en met 4,9 procent in maart. De Fed hanteert ook voor deze deelinflatie een doelstelling van 2,0 procent. Diensten maken grofweg 70 procent deel uit van de Amerikaanse economie en het punt lijkt dat dienstentarieven minder gevoelig zijn voor het rentebeleid.

Barkin denkt wel dat de inflatie van de VS naar beneden gaat, maar ook dat daarvoor de vraag omlaag moet. En dat zal nog enige tijd in beslag nemen, voorziet hij.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0857 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8565 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2652 dollar.