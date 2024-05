Beursblik: Sif presteert conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het eerste kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, alleen de timing verschuift een beetje. Dat schreef analist Tijs Hollestelle van ING vrijdagochtend in een rapport. De aangepaste EBITDA kwam uit op 8 miljoen euro bij een productie van 42 kiloton. Hollestelle hield rekening met circa 11 miljoen euro en ongeveer 50 kiloton. De aangepaste EBITDA was daarmee wel lager dan de 10,8 miljoen euro een jaar geleden. ING schreef dit voornamelijk toe aan lagere productievolumes en stijgingen van bepaalde vaste kosten. Ook ontbraken inkomsten uit rangeer- en logistieke activiteiten, aldus ING. Sif meldde medio maart dat het deze activiteiten weer zou opstarten. Deze tegenwinden werden deels gecompenseerd door een deel van de beëindigingsvergoeding van het Empire Wind 2 project te verrekenen, aldus Hollestelle. Hoewel het orderboek daalde, wees Hollestelle erop dat Sif wel verwacht dat het dit jaar nog enkele nieuwe opdrachten zal weten binnen te halen. Ook de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabriek liggen op schema en binnen het budget. Dat vond Hollestelle de belangrijkste zinsnede in het persbericht van vanochtend. Hollestelle mikt op een EBITDA van 93 miljoen euro in 2025, gevolgd door 124 miljoen euro in 2026. De consensus van Bloomberg ligt op respectievelijk 118 miljoen en circa 146 miljoen euro. De analist van ING erkende in zijn rapport dat hij wat aan de voorzichtige kant is, vanwege de risico's op het vlak van executie. De analist handhaafde dan ook zijn Houden advies op het aandeel met een koersdoel van 12,00 euro. Hollestelle verwacht niet dat de aandelenkoers substantieel zal bewegen op basis van het persbericht van vandaag. Het aandeel Sif daalde vrijdagochtend 1,4 procent naar 10,12 euro. Bron: ABM Financial News

