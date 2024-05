Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening van Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een vlakke opening op Wall Street, na een licht lager slot op donderdag. Beursexpert Kevin Verstraete van Lynx zag de winsten donderdag gedurende de dag steeds verder teruglopen, waarschijnlijk door winstnemingen, zei hij. Opnieuw zorgden uitlatingen van enkele Federal-prominenten, te weten Tom Barkin en Loretta Mester, voor deze beweging. De Dow Jones index steeg gisteren nog kortstondig boven de 40.000 punten. Voorzitter Mester van de Cleveland Fed zei donderdag dat de Amerikaanse economie beter dan verwacht presteert. En met een solide presterende economie, zou de Fed volgens haar de rente niet moeten verlagen. Collega Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, benadrukte dat de inflatie nog steeds niet op het gewenste niveau staat dat nodig is voor de Fed om de rente te verlagen. Volgens de CME FedWatch Tool is de kans dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering ongewijzigd laat circa 91 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag 2 basispunten tot 4,393 procent, terwijl de tweejaarsrente stabiel was op 4,791 procent. Op macro-economisch vlak staan vrijdag alleen de leidende indicatoren op de agenda. Olie werd vrijdag iets duurder op 79,34 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0865 op de borden. Bedrijfsnieuws Applied Materials daalde voorbeurs 1,0 procent, ondanks dat het Amerikaanse bedrijf, dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiders, beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde. Reddit steeg voorbeurs meer dan 14 procent, nadat het mediabedrijf een deal aankondigde om zijn content in licentie te geven aan AI-bedrijf OpenAI. De deal is volgens marktvolgers opnieuw een bewijs van de waarde van de content van Reddit. Tesla noteerde voorbeurs vrijwel vlak. De producent van elektrische auto's reageerde laconiek op het feit dat een rechter donderdag weigerde een class-action rechtszaak tegen de fabrikant af te wijzen. De kwestie betreft de belofte van Tesla over zelfrijdende auto's. Ieder bedrijf heeft te maken met juridische kwesties, zei Tesla. Cracker Barrel Old Country Store verloor voorbeurs 11,0 procent, nadat de restaurantketen zijn dividend met circa 80 procent verlaagde. Dit is nodig omdat het bedrijf forse investeringen wil doen in zijn restaurants en het merk. Nvidia daalde voorbeurs 0,5 procent, maar het aandeel blijft in aanloop naar de kwartaalijfers op 22 mei rond zijn recordstanden bewegen. DXC Technology noteerde 22,8 procent lager. Het techbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een lagere omzet en waarschuwde voor aanhoudende tegenwind. Gamestop en AMC herstelden zich voorbeurs, na gisteren fors onderuit te zijn gegaan. Gamestop noteerde voorbeurs 9,1 procent hoger, terwijl AMC 4,7 procent steeg. Gamestop verloor donderdag circa 30 procent. AMC daalde ruim 15 procent. Take-Two Interactive Software zei dat de volgende Grand Theft Auto-game pas in de herfst van 2025 verschijnt en verlaagde de outlook. Het aandeel noteerde voorbeurs 2,8 procent lager. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,2 procent lager op 5.297,10 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 39.869,38 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 16.698,32 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.