Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat Wall Street de winst donderdagavond niet vast kon houden en licht lager sloot.

Centrale bankiers blijven nogal terughoudend als het om renteverlagingen gaat.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 522,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 18.680,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 8.157,69 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 8.413,18 punten.

Beleggers zagen na de inflatiecijfers in de VS op woensdag de hoop gevoed dat de Fed dit jaar de rente tweemaal verlaagt. Maar volgens analisten van SEB ebt die hoop weer weg en wordt er nu toch vooral weer rekening gehouden met één renteverlaging.

En daar kwamen dan nog de commentaren van enkele prominenten van de Fed en de ECB bovenop. Thomas Barkin van de Fed van Minneapolis vond dat de Fed geen haast moet hebben. ECB-bestuurder Isabel Schnabel vond één renteverlaging in juni voorlopig wel volstaan.

Olie noteerde vrijdag verdeeld. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 79,11 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,26 dollar werd betaald, een onveranderde prijs.

De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0859 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1, op de borden.

Bedrijfsnieuws

Prosus heeft Fabricio Bloisi als nieuwe CEO gepresenteerd. Dat is volgens ING een verrassende keuze. De koers noteerde 2,3 procent lager.

Engie heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet hard zien dalen, maar wist de winstgevendheid op peil te houden en de vrije kasstroom op te voeren. De outlook voor 2024 werd vrijdag door Engie bevestigd. De koers daalde 1,7 procent.

Richemont heeft in het boekjaar 2024 de omzet naar recordhoogtes zien stijgen, maar wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de resultaten. Die zorgden ervoor dat de winst met 5,0 procent daalde. Nicolas Bos wordt per 1 juni de nieuwe CEO van Richemont. Hij was voorheen verantwoordelijk voor het Franse juwelenmerk Van Cleef & Arpels. De koers steeg 5,3 procent.

H&M kreeg bij RBC Capital Markets een adviesverhoging van Sectorperform naar Outperform. RBC denkt dat de modeketen meerdere mogelijkheden heeft om het beter te doen dan de sector. De koers steeg 2,5 procent.

Roche viel bij Deutsche Bank een adviesverhoging ten deel van Verkopen naar Houden. Bij de bank denken analisten dat Roche met een medicijn tegen overgewicht farmaceuten als Novo Nordisk en Eli Lilly adequaat het hoofd kan bieden, zowel op de middellange als lange termijn. De koers noteerde 1,1 procent hoger.

Maersk kampt met hogere kosten door de situatie in de Rode Zee, ofschoon er nu wel sprake van minder overcapaciteit, aldus AlphaValue in een rapport, waarin de taxaties voor de winst per aandeel werd verlaagd. Het advies werd verlaagd van Kopen naar Accumuleren. Maersk noteerde een plus van 0,6 procent.

Banken doet het vrijdag goed. In Amsterdam won ING een procent. In Parijs steeg Credit Agricole ook een procent en Commerzbank won in Frankfurt 0,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent op 5.297,10 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent op 39.869,38 punten, nadat de index eerder in de sessie voor het eerst even boven de 40.000 punten uitkwam. De Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 16.698,32 punten.