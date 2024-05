AEX worstelt met recordstanden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX met 0,4 procent tot 909,95 punten.

Beleggers lijken een adempauze te nemen na een goede reeks gedurende de maand mei. Donderdagavond deed de Dow Jones, na het bereiken van de mijlpaal van 40.000 punten, toch ook weer een stapje terug.

Na de gunstige macrocijfers van woensdag, waar de financiële markten wereldwijd positief op reageerden, waren de macrodata van donderdag iets minder gunstig, aldus investment manager Friso Rengers van ING.

"Aandelenindices piekten, maar kalfden daarna een beetje af, logisch dat hier en daar wat handelswinst genomen wordt. De Dow Jones index zette als laatste grote index ook even een nieuw record neer boven de 40.000 punten. De winstvooruitzichten van de meeste aandelensectoren blijven gunstig", voegde Rengers eraan toe.

Vrijdagochtend bleken in China de detailhandelsverkopen in april op jaarbasis met 2,3 procent te zijn gestegen. Dit was een flinke tegenvaller, want analisten, gepolst door persbureau Reuters, rekenden op een stijging van 3,8 procent, nadat de stijging in maart nog op 3,1 procent was uitgekomen. De cijfers over de Chinese productie waren wel een meevaller. De productie steeg met 6,7 procent op jaarbasis na een plus van 4,5 procent in maart. Economen hadden volgens Dow Jones Newswires gerekend op een stijging van 5,5 procent.

De Chinese economie laat de afgelopen maanden gemengde signalen zien. De export zit weer duidelijk in de lift, maar de binnenlandse vraag blijft onder druk staan, vooral door de geplaagde vastgoedsector, die kampt met veel leegstand en dalende prijzen.

Desalniettemin presteren de Chinese indices dit jaar prima. Zo weet Hong Kong dit jaar ruim 15 procent bij te schrijven en de beurs in Shanghai bijna 20 procent.

Verder werd vanochtend bekend dat de inflatie in de eurozone in april op 2,4 procent is blijven steken, terwijl de kerninflatie wel licht daalde van 2,9 naar 2,7 procent.

De olieprijzen stegen, waarbij de prijs van een van Brent olie lijkt af te stevenen op zijn eerste weekwinst in drie weken. Een vat Brent olie steeg 0,2 procent naar 83,45 dollar.

De rentes kwamen nauwelijks van hun plaats en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0857.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ING aan kop met een winst van 0,9 procent, gevolgd door Aegon met een winst 0,8 procent.

Adyen en IMCD verloren 1,6 procent. In Brussel noteerde Azelis, een sectorgenoot van IMCD, 14,3 procent lager nadat twee grootaandeelhouders een pluk aandelen Azelis verkochten tegen een korting van ruim 11 procent.

Prosus verloor ruim 2 procent na de aankondiging van een nieuwe CEO. ING vond het een goede zet, Jefferies heeft zo zijn twijfels.

In de AMX won Inpost 2,2 procent. WDP verloor 0,1 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Berenberg

Signify verloor 2,1 procent en Corbion daalde meer dan 3 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend.

In de AScX won NX Filtration maar liefst 11 procent. NX Filtration tekende een contract met SAPAL voor een grote watercentrale in Mexico. De waterzuiveraar uit Enschede gaat zijn membraantechnologie voor deze centrale leveren.

Sif won 0,4 procent na cijfers. Volgens ING was alles redelijk conform verwachting en liggen ook de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabriek op schema en binnen het budget.

De rode lantaarn was weer eens voor Ebusco met een verlies van 1,4 procent.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999