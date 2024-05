Beursblik: nieuwe CEO Prosus verrassende keuze Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)rosus heeft verrast met de keuze voor Fabricio Bloisi als nieuwe CEO. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag in een rapport. De analist van ING zei dat de hamvraag is of Bloisi ook een goede investeerder is, wat een van de belangrijkste taken is van de CEO van Prosus. De huidige ad-interim CEO Ervin Tu zal zijn vorige rol van Chief Investment Officer terugnemen en zal ook voorzitter worden. Hij blijft onder meer verantwoordelijk voor de strategie en kapitaalallocatie. Volgens Hesselink zijn beide complementair aan elkaar, maar staat Bloisi aan het roer en hij zal de uiteindelijke beslissing nemen in het beleggingscomité. Hesselink vindt dit een goede keuze. In het verleden werden beide rollen gecombineerd in de persoon van CEO Bob van Dijk. Met de keuze voor Bloisi zal er volgens de analist wat meer aandacht komen voor het ontwikkelen van de huidige portefeuille, wat volgens Hesselink een beter resultaat oplevert dan meer overnames. Hesselink handhaaft dan ook zijn koopadvies op Prosus met een koersdoel van 33,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag met 2,2 procent naar 35,84 euro. Bron: ABM Financial News

