Hogere kapitaalmarktrentes en geopolitieke spanningen doen AEX de das om

De AEX (-0,5%) eindigt de eerste handelsdag van 2024 in mineur en zakt verder weg van de 800-puntengrens. Daarmee zet het de correctie van de afgelopen week door. De hogere opening leek veelbelovend, maar de AEX sluit eindelijk op 783,11 punten. De overige Europese indices overtuigen ook allerminst, maar doen het toch iets beter dan wij.

De daling van onze hoofdindex komt met name door indexzwaargewicht ASML. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft sommige duv-machines niet kunnen leveren aan Chinese klanten, omdat de Nederlandse regering een exportvergunning deels heeft ingetrokken.

AMX (-0,3%) en AScX (+1,1%) staan recht tegenover elkaar. Opvallend zijn de koersdreunen van Alfen en Basic-Fit. Ook staalconcern Aperam verliest 2,3%. Een direct aanwijsbare reden is lastig te vinden. Zeker omdat ArcelorMittal wel weet te stijgen: +0,6%. De oorzaak lijkt de productiedaling van ferrochroom in Finland te zijn. Als onderdeel van het plan zal de producent van roestvrij staal een van zijn drie ferrochroomovens en een van zijn twee sinterfabrieken in Tornio (Finland) sluiten tot de herfst van 2024.

Wall Street opende lager. Met name techbeurs Nasdaq en Russell 2000 (smallcap-index) moesten het ontgelden. Geopolitieke spanningen, een stijgende kapitaalmarktrente en een verkoopadvies van Barclays voor Apple deden de koersen geen goed. Ook Tesla verliest. De autofabrikant heeft ruim 484.000 auto's verkocht in het laatste kwartaal van 2023. Dat waren er meer dan verwacht, maar minder dan het Chinese BYD.

De Russell 2000 is echter populair bij veel analisten voor 2024. Vooral vanwege de drie aangekondigde renteverlagingen van de Fed. Hogere rentes zijn namelijk nadelig voor smallcaps, omdat deze bedrijven veelal afhankelijk zijn van leningen om te kunnen groeien. Zo'n 40% van de Russell 2000-index maakt geen winst. Is de Russell 2000 een mogelijke outperformer in 2024? Zegt u het maar.

Russell 2000 has its best December in history — and its best month versus S&P 500 in nearly 24 years https://t.co/oPiwdvmulF — MarketWatch (@MarketWatch) December 28, 2023

Meer macrocijfers

Het is vandaag de eerste handelsdag van de maand en dat betekent wereldwijde inkoopmanagersindices industrie over december - de beste duiders van het huidige, economische momentum. Dit is overigens al ruim een jaar om niet over naar huis te schrijven. Bij een PMI lager dan 50, is er sprake van economische krimp met de inschatting dat de productie en activiteiten afnemen. Zie het verloop hieronder.

De meest recente cijfers laten een daling zien van 44,9 in november naar 44,8 in december. Wederom mager dus. "Een zwak begin van 2024", aldus Nevi. "De Nederlandse bedrijven verkleinden in december wederom de productieomvang, waar ook het aantal ontvangen nieuwe orders fors verder daalde."

De industrie in de eurozone is in december ook opnieuw gekrompen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De inkoopmanagersindex (eurozone) kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in zeven maanden. Daarbij kwam nog dat ook de Amerikaanse industrie in december is gekrompen. Dat meldt S&P Global. De inkoopmanagersindex daalde van 49,4 in november naar 47,9 in december.

Maar er zijn nog meer macrocijfers. Die zijn er deze week gelukkig wel weer genoeg, wat de afgelopen weken ook anders was. Zo worden we nog verwend met Duitse werkloosheidscijfers en ook de VS heeft genoeg te vertellen: onder andere over hypotheekaanvragen, vacatures, steunaanvragen, het banenrapport en de olievoorraden.

Op donderdag komen er nog meer inkoopmanagersindices diensten en Amerikaanse fabrieksorders. Op bedrijfsvlak is het nog steeds rustig. Op donderdag komt Sligro met omzetcijfers. Stilte voor de storm, dat zeker. Shell komt volgende week met een trading update en daarna gaan we weer los. In de week van 22 januari begint het cijferseizoen. Toch nog even geduld dus.

Arcadis houdt de voeten droog

Ondanks dat Arcadis vandaag niet tot de top-3 stijgers van de dag behoort, lichten we dit wereldwijde ingenieursconcern toch uit. Want waar de meeste bedrijven last hebben van de wateroverlast in Nederland, is er juist een bedrijf dat er nu flink van profiteert. Arcadis is gespecialiseerd in het aanpakken van complexe uitdagingen op het gebied van waterbeheer, waaronder mogelijke overstromingen van rivieren.

De krantenkoppen stonden er afgelopen week vol mee. Nederland kampt met hoogwater, kelders en straten staan onder water. De overlast van water in deze mate hebben we in 25 jaar nog niet meegemaakt. Uit een artikel van De Standaard (Be) blijkt dat we twee keer zoveel geld nodig hebben om ons in de toekomst beter te kunnen beschermen tegen overstromingen.

In Den Bosch en Utrecht hebben ze al kennisgemaakt met de slimme digitale oplossingen van Arcadis om het water te beheersen. Vandaag gaat het ze wat minder voor de wind, maar kijkt u vooral even mee naar de grafiek van het afgelopen jaar.

Het concern zette de afgelopen weken het ene na de andere all-time high op het bord. Vandaag blaast het aandeel wat stoom af, maar over een eindejaarrally gesproken zeg. Wilt u meer weten over dit aandeel? Lees dan vooral deze analyse van Peter Schutte.

Waar liggen de kansen voor actieve beleggers dit jaar?

2023 was een jaar met twee gezichten voor beleggers. Tech bleef domineren, terwijl waarde, mid- en smallcaps achterbleven. Beleggen is een continu leerproces, waarbij fouten onvermijdelijk zijn. Daarom is het belangrijk om te leren van de succesvolle professionals, zoals AQR Capital Management.

AQR is een van de grootste en best presterende hedge funds ter wereld. Het Equity Market Neutral fonds behaalde afgelopen jaar een fraaie 17% aan rendement. De IEX-modelportefeuilles deden het zelfs nog iets beter. Zal waarde eindelijk een comeback maken, of zal groei de overhand houden? Dat is moeilijk te voorspellen.

Bent u benieuwd naar het advies van AQR? Dat leest u in onderstaand artikel van analist Martin Crum.

Een interessant lesje dat elke belegger zou moeten meekrijgen IEX Premium https://t.co/9BRbeGqqSY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 2, 2024

Morningstar-analist Ronald van Genderen blikt vooruit

Het is volgens Ronald van Genderen (Morningstar) nog maar de vraag of de Magnificent Seven het in 2024 nog beter gaan doen dan afgelopen jaar. Van Genderen wijst daarbij vooral naar de hoge waarderingen en de gevoeligheid voor negatief nieuws.

Hoe hoger het potentiële rendement, hoe hoger het risico. "Onze aandelenanalisten zien bijvoorbeeld kansen voor bedrijven die indirect profiteren van bijvoorbeeld AI. Door daarin te beleggen lift je mee op de trend, zonder er volledig van afhankelijk te zijn. Je kunt het vergelijken met gouddelvers tijdens de Gold Rush: de delvers zelf waren niet altijd succesvol, maar de mensen die de scheppen verkochten wel."

Benieuwd naar de twee grote kanshebbers volgens Van Genderen? U leest het hieronder.

Vooruitblik 2024: Morningstar-fondsanalist Ronald van Genderen IEX Premium https://t.co/tKig8Pl1V2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 2, 2024

AMG versterkt positie in energieopslag

Een dochteronderneming van AMG, die software maakt voor energieopslagsystemen, nam onlangs de soortgelijke activiteiten over van het Duitse Voith. Dit is een interessante markt die naarmate de energietransitie vordert alleen maar belangrijker zal worden. Door de overname kan AMG zijn aanbod hierin verbeteren.

De taxaties voor AMG zijn flink bijgesteld. Dit heeft vooral te maken met de gedaalde lithiumprijs. Deze is de afgelopen periode bijna gehalveerd. Of dit alsnog voldoende is voor een koopadvies, leest u in onderstaande analyse van Ivo Breukink.

AMG versterkt positie in energieopslag IEX Premium https://t.co/2wjhXzfAvv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 2, 2024

Galapagos verkoopt Jyseleca voor een appel en een ei

Biotechfonds Galapagos heeft alle Jyseleca-activiteiten per heden overgedragen aan Alfasigma, conform eerdere berichtgeving hieromtrent van oktober vorig jaar. Wij constateerden eerder al dat er voor het concern weinig anders op zou zitten dan het zoeken van een koper.

De transactie met Alfasigma zal volgens opgave van Galapagos zelf op jaarbasis €150 - €200 miljoen aan kosten besparen. Dat is een meevaller: wij kwamen uit op een kostenbesparing op jaarbasis van €100 - €125 miljoen. Keerzijde van de medaille is uiteraard dat de omzet uit Jyseleca ook wegvalt. Dat scheelt op jaarbasis €100 - €120 miljoen, verwacht het Mechelse concern.

Wat dat betekent voor de investment case, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Verkoop van Jyseleca aan Alfasigma door Galapagos welkom nieuws IEX Premium https://t.co/iEuVYMXdjM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 2, 2024

Top 3 stijgers en dalers

De vlag kan uit bij vastgoedfonds Vastned. Bij de chipper ASMI en sportschoolketen Basic-Fit zit de sfeer er minder goed in.



Rentes

De rentes stijgen vandaag over de gehele linie. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier dikt zo'n 4 basispunten aan tot 2,35%.

Brede markt

De euro moet terrein prijsgeven ten opzichte van de dollar en staat bij het sluiten van de de beurs op 1.0949. Goud wint 0,2% en verstevigt zijn positie boven de $2000-dollargrens. Zilver mag ook bijschrijven: +0,2%. In de namiddag dendert de olieprijs in elkaar: -1,9%. De volatiliteitsindex stijgt flink naar de 13,7 punten.

En dan bitcoin, dat gaat maar door. Toch blijft het slechts digitaal getal zonder ook maar iets van waarde erachter, maar dan met een prijskaartje van inmiddels ruim $45.000.

Bitcoin tops $45,000 for the first time since April 2022 as wild crypto rally continues https://t.co/RqTxgb7Byt — CNBC (@CNBC) January 2, 2024

Het Damrak

ABN AMRO (+2,0%) ligt goed vandaag nadat de bank een langdurig geschil wint van honderden klanten over hoogte van hun hypotheekrente.

(+2,0%) ligt goed vandaag nadat de bank een langdurig geschil wint van honderden klanten over hoogte van hun hypotheekrente. Branchegenoot ING (-0,6%) doet het wat minder.

(-0,6%) doet het wat minder. Verzekeraars Aegon (+1,0%), NN (+2,4%) en ASR (+1,9%) kleuren groen

(+1,0%), (+2,4%) en (+1,9%) kleuren groen Defensieve levensmiddelenconcerns Ahold Delhaize (+2,3%) en Unilever (+0,5%) mogen ook bijschrijven.

(+2,3%) en (+0,5%) mogen ook bijschrijven. Shell (+1,0%) stijgt, ondanks een dalende olieprijs.

(+1,0%) stijgt, ondanks een dalende olieprijs. Basic-Fit (-4,0%) moet een flink deel van de koerswinst van vorige week weer inleveren.

(-4,0%) moet een flink deel van de koerswinst van vorige week weer inleveren. Galapagos (+1,2%) meldt op dinsdagochtend de definitieve overeenkomst om de eigendomsrechten van het medicijn Jyseleca over te dragen aan Alfasigma.

(+1,2%) meldt op dinsdagochtend de definitieve overeenkomst om de eigendomsrechten van het medicijn Jyseleca over te dragen aan Alfasigma. Sligro (+1,8%) stijgt in aanloop op de bekendmaking van de omzetcijfers later deze week

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda: dinsdag 3 januari

09:55 Werkloosheid - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - December (VS)

16:00 Vacatures - November (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

In 2023 even geen gas erop..

The recent downswing in the price of gasoline has pushed the average gallon lower to around $3.12 nationally, according to the EIA's final reading of the year. pic.twitter.com/E1Er6QKvFp — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 29, 2023

Veel belangrijke macrocijfers betekent hogere volatiliteit. Voor de forex-traders onder ons in het bijzonder: goed opletten deze week.

December jobs report headlines first week of 2024 trading: What to know this week https://t.co/rqf8rHqxrr by @_JoshSchafer — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 1, 2024

