Eurocommercial herhaalt outlook voor 2024

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het eerste kwartaal van 2024 een iets hoger direct resultaat weten te behalen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit cijfers van het vastgoedbedrijf.

Het directe resultaat kwam uit op 0,62 euro per aandeel, 1 cent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Eurocommercial denkt daarmee op koers te zitten om de jaaroutlook van een direct resultaat van 2,30 tot 2,40 euro per aandeel te halen.

De huurgroei op vergelijkbare basis bedroeg afgelopen kwartaal 3,6 procent, "ondanks de aanzienlijk lagere inflatie en dus ook een dito huurindexatie ten opzichte van 2023".

Eurocommerical meldde vrijdag dat de omzet in de winkelcentra van het bedrijf met 3,7 procent steeg in de eerste drie maanden. En er waren 2,9 procent meer bezoekers.

Slechts 1,8 procent van de ruimtes was niet bezet, aldus Eurocommercial. En dat is historisch laag, aldus het vastgoedbedrijf. Daarbij betaalden de huurders ook goed. Inmiddels is 98 procent van de huren over het eerste kwartaal geïncasseerd. Vorig jaar was dat 97 procent.

De 'loan to value' van Eurocommercial stond eind maart op 42,8 procent. En alle lange termijn leningen die in 2024 aflopen, zijn met 3 of 5 jaar verlengd, aldus het bedrijf. In totaal gaat het om 170 miljoen euro.

Mits de aandeelhoudersvergadering akkoord gaat, zal Eurocommerical over 2024 een dividend uitkeren van 1,70 euro per aandeel. Daarvan is al 0,64 euro tussentijds betaald. De rest volgt na goedkeuring door de jaarvergadering op 5 juli.