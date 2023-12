Beursagenda in eerste week 2024 goed gevuld met macrocijfers

(ABM FN-Dow Jones) De eerste week van 2024 wordt gedomineerd door een serie macrocijfers. Op bedrijfsvlak blijft het nog rustig.

Op maandag, Nieuwjaarsdag, zijn de beurzen wereldwijd gesloten. Op dinsdag en donderdag zal de aandacht uitgaan naar cijfers over de wereldwijde industrie en dienstensector. Dan staan de inkoopmanagersindices op de agenda.

Woensdag krijgen beleggers inzicht in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. De markt hoopt graag wat meer duidelijkheid te krijgen over wanneer de centrale bank voor het eerst in deze cyclus de rentes zal verlagen. Bij de eerstvolgende vergadering eind januari worden over het algemeen geen aanpassingen aan het rentebeleid verwacht.

Dat kan veranderen bij de daaropvolgende vergadering op 20 maart. De markt schat de kans op een renteverlaging momenteel op circa 70 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

Steeds meer analisten zijn van mening dat beleggers te veel op de muziek vooruitlopen. "Aandelenbeleggers zijn te optimistisch over de omvang van renteverlagingen in 2024, omdat we niet zoveel renteverlagingen verwachten als dat de markt nu inprijst", aldus CIO Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Een en ander zal ook afhankelijk zijn van hoe de Amerikaanse economie zich ontwikkelt. Op donderdag en vrijdag krijgen beleggers daar meer inzicht in met de laatste banencijfers over december.

Ook inflatiecijfers uit de eurozone zullen tegen het einde van de week op aandacht kunnen rekenen.

Op bedrijfsvlak is het aankomende week rustig. Op donderdag komt Sligro met omzetcijfers. In de VS komt Constellation Brands op vrijdag met cijfers over het derde kwartaal.