IEX Modelportefeuilles: +17,6% in 2023

De drie modelportefeuilles die IEX sinds medio 2022 bijhoudt hebben in het afgelopen beursjaar gemiddeld een rendement van 17,6% opgeleverd.

De samenstelling van de modelportefeuilles is in 2023 een aantal keer gewijzigd; Premiumeden van IEX (sluit u hier aan) hebben die aanpassingen op de voet kunnen volgen. Een deel van de portefeuilles heeft in 2023 uit contanten bestaan, maar momenteel zijn zij weer nagenoeg vol belegd.



De Nederlandse portefeuille bestaat nu uit 9 aandelen met een notering in Amsterdam, de internationale portefeuille en de hoog dividend-portefeuille beide uit 10 aandelen van diverse beurzen. Het zijn 26 ondernemingen (drie zijn er in twee portefeuilles opgenomen) waar de analisten van IEX voor de lange termijn veel vertrouwen in hebben.

Open grenzen

Landsgrenzen vervagen overigens ook in beleggingsland meer en meer. Het Nederlandse Booking.com (opgenomen in de internationale portefeuille) heeft alleen een Amerikaanse beursnotering, maar het hoofdkantoor staat gewoon in Amsterdam. Stellantis, in 2023 het beste aandeel in de drie portefeuilles, is ook een Nederlandse NV maar zit als Frans/Italiaans/Amerikaanse automaker in de hoog dividend-portefeuille.

Via Exor zit Stellantis ook een beetje in de Nederlandse portefeuille. De investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli zit in de AEX maar bevat, afgezien van het belang in Philips, vooral deelnemingen in Italiaanse bedrijven.

Kopen en/of houden

De IEX Modelportefeuilles dienen beleggers als voorbeeld of referentiekader en kunnen naar keuze volledig of deels worden gekopieerd in de eigen vermogensmix.

De drie losse portefeuilles bieden op zichzelf voldoende spreiding, maar een portefeuille met alle 26 namen (gelijk gewogen) vormt in onze ogen helemaal een goed gespreid geheel. De meeste aandelen in de modelportefeuilles hebben bij IEX voor de kortere termijn (12-18 maanden) een koopadvies. Sommige hebben een houden-advies maar zijn vooral opgenomen omdat zij het risicoprofiel van de portefeuille als geheel verlagen. Aandelen met een verkoopadvies worden vermeden.

IEX is ervan overtuigd dat in deze modelportefeuilles de belangrijkste en meest kansrijke sectoren voor beleggers wereldwijd op een goede manier vertegenwoordigd zijn. Maar selectief winkelen of de wegingen aanpassen naar persoonlijke voorkeuren kan natuurlijk ook, het is uw abonnement.

Hoe u de succesvolle IEX Modelportefeuilles ook gebruikt, IEX wenst u voor 2024 alle succes op de beurs en zal er weer alles aan doen u daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen!