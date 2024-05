Hongkong koploper in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend hoger. De uitblinker was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van 1,7 procent, terwijl Sydney, Tokio en Seoel ongeveer een half procent wonnen. De Shanghai Composite daalde daarentegen enkele tienden van een procent. Beleggers in Hongkong reageerden onder meer positief op een bericht van persbureau Bloomberg, waarin op basis van bronnen werd gesteld dat de autoriteiten overwegen om een belastingontheffing voor particulieren op ontvangen dividenden door te voeren. Dit zou alleen gelden voor aandelen die genoteerd staan op de beurs in Hongkong. Donderdag was het sentiment in Europa en de VS al positief. In Londen scherpte de FTSE 100 zijn record aan, nadat de Bank of England bij het rentebesluit duidelijk hintte op een aanstaande renteverlaging. Ook Wall Street vond donderdag de weg omhoog met een stijging voor hoofdgraadmeter S&P 500 van een half procent. De hoofdindex noteert nu minder dan een procent onder zijn 'all time high'. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 79,81 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening. Bron: ABM Financial News

