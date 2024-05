AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het groen. Donderdag scherpte de AEX index op Hemelvaartsdag nog zijn recordstand aan, met een stijging van een half procent naar een slotstand van 904,21 punten. In Londen scherpte de FTSE 100 eveneens zijn record aan, nadat de Bank of England bij het rentebesluit duidelijk hintte op een aanstaande renteverlaging. "We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag blijft voordat we de rente kunnen verlagen," zei Andrew Bailey, voorzitter van de BoE, donderdag in een toelichting op het rentebesluit. "Ik ben optimistisch dat het de goede kant op gaat." Ook Wall Street vond donderdag de weg omhoog met een stijging voor hoofdgraadmeter S&P 500 van een half procent. De hoofdindex noteert nu minder dan een procent onder zijn 'all time high'. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week veel harder steeg dan verwacht. Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met het verlagen van de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg aanvankelijk, maar daalde donderdagavond met 2 basispunten tot 4,46 procent. De tweejarige variant daalde licht tot 4,82 procent. De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend hoger. De uitblinker was de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van 1,7 procent, terwijl Sydney, Tokio en Seoel ongeveer een half procent wonnen. De Shanghai Composite daalde daarentegen enkele tienden van een procent. Beleggers in Hongkong reageerden onder meer positief op een bericht van persbureau Bloomberg, waarin op basis van bronnen werd gesteld dat de autoriteiten overwegen om een belastingontheffing voor particulieren op ontvangen dividenden door te voeren. Dit zou alleen gelden voor aandelen die genoteerd staan op de beurs in Hongkong. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 79,81 dollar per vat. De macro-economische agenda is vandaag matig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei. Bedrijfsnieuws Eurocommercial Properties heeft in het eerste kwartaal van 2024 een iets hoger direct resultaat weten te behalen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Jefferies verlaagde het koersdoel voor PostNL van 1,50 naar 1,20 euro en handhaafde het Houden advies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent op 5.214,08 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.387,76 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 16.346,26 punten. Bron: ABM Financial News

