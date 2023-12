Beleggers in de Bux-token voelen zich bestolen

Op donderdag 14 december 2023 maakte ABN Amro bekend Bux over te nemen. Bux is een Nederlandse online broker met – naar eigen zeggen - 500.000 klanten in acht landen. Bux richt zich vooral op jongere beleggers.

“Met Bux binnen de ABN Amro-familie ontstaat een unieke combinatie van innovatieve gebruiksvriendelijkheid en financiële slagkracht, stabiliteit en expertise”, zo liet Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer Personal & Business Banking van de bank, optekenen. Een positief persbericht, waarin essentiële gegevens ontbreken.

IEX ging op onderzoek uit. De vraag is hoeveel ABN Amro voor Bux heeft betaald en misschien wel: of ABN Amro voor de overname betaalt. Moeten de investeerders in Bux hun verlies nemen net als de bij Bux actieve beleggers in crypto-tokens?

Uit navraag blijkt dat ABN Amro Bux niet in zijn geheel overneemt: “Wij nemen alleen de twee Nederlandse entiteiten Bux BV en Bux Technology BV over die samen de brokerage business vormen”, aldus de woordvoerder van Bux. De verkopende partij is Bux Holding BV. De inmiddels gestopte activiteit in crypto blijft buiten de transactie.

Cruciale stap

Yorick Naeff, CEO van Bux, geeft als commentaar: “We hadden altijd de ambitie gehad om marktleider te worden in de Europese retailbeleggingssector. Een samenwerking met ABN Amro is een cruciale stap op weg naar dat doel.”

Daar zijn eveneens vraagtekens bij te plaatsen. Marktleiderschap is nog ver weg, eerder lijkt sprake van een reddingsboei voor Bux, uitgeworpen door ABN Amro. De overnameprijs werd niet bekendgemaakt, noch onderliggende cijfers. Bux boekt verliezen, in 2021 tenminste €26 miljoen op een omzet van slechts €16 miljoen. Voor 2022 circuleert een verliescijfer van bijna €18 miljoen, maar Bux wil dit niet bevestigen.

De cijfers van Bux BV, de vennootschap waarin de aandelenbroker zit die ABN Amro overneemt, geven een even treurig beeld. Bux BV leed in 2022 een verlies van €16 miljoen op een omzet van slechts €2,5 miljoen. Als het aantal van 500.000 klanten echt zou kloppen, betekent dit een jaaromzet van slechts €5 per klant.

De balans van Bux BV laat ook zien hoeveel geld er in rook is opgegaan. Het eigen vermogen van Bux BV bedroeg eind 2022 €5,8 miljoen. Dat is het saldo van €54,6 miljoen opbrengst uit emissie minus €48,8 miljoen euro. Bij dit verliestempo is het eigen vermogen in 4 maanden tijd verdampt.

Bezuinigingen

Bux had in september de verwachting uitgesproken eind 2023 break-even te draaien en sneed daartoe drastisch in de kosten. Het personeelsbestand (in Bux Technology BV) halveerde zelfs naar rond de 100 medewerkers, wat vooral een gevolg is van de vorig jaar ingeklapte cryptohandel. Het Bux-platform Stryx voor de speculatieve contracts for difference (CFD's) werd gesloten. Bux introduceerde een maandelijkse heffing van €3 per klant, een afscheid van het ‘gratis’ Bux Zero. Uiteraard kwamen daar de nodige klachten over.

Sinds 2017 haalde Bux via crowdfundingplatform Seedrs ruim €74 miljoen op bij 1977 beleggers. In januari 2022 heeft Bux via Seedrs ruim €50 miljoen opgehaald op een waardering van €125 miljoen, en half november 2023 (een maand geleden) nog eens €5 miljoen bij een waardering van €195 miljoen.

Prominente aandeelhouders

Bux heeft prominente aandeelhouders. Bij een investeringsronde in april 2021 voor €67 miljoen stapten Prosus en Tencent in. Prosus liet in de cijfers over het halfjaar tot 30 september 2023 weten zowel aandelen Bux te hebben gekocht als verkocht.

In de beslissende financieringsronde van april 2021 kwamen andere Nederlandse aandeelhouders ABN Amro Ventures, Optiver en Endeit Capital aan boord, plus Citius in Luxemburg, opgericht door Russen als Oleg Gordienko. Ook het Duitse HV Capital en Velocity Capital in Bussum, die in 2019 instapten in een ronde van €12,5 miljoen, deden weer mee.

De overnameprijs die ABN Amro niet bekend wil maken, zou boven de €195 miljoen waardering van de laatste ronde moeten liggen om investeerders in Bux niet enorm teleur te stellen. De zware reorganisatie, de diepe verliezen en het sluiten van de cryptohandel doen evenwel vermoeden dat de overnameprijs er een fractie van is.

Geen commentaar

De gelikt gepresenteerde overname van Bux lijkt in de praktijk een reddingsoperatie. Dat ABN Amro de vraag over de overnameprijs niet beantwoordt, is een teken aan de wand. Overigens ontkomt de bank niet aan openbaarmaking als de jaarrekening 2023 wordt gepubliceerd.

De aandeelhouders van Bux Holding hebben ook geen zin om nader commentaar te geven op de transactie, zelfs niet op de omvang van hun aandeel. Sandeep Bakshi, als Head of Europe Investments bij Prosus Ventures verantwoordelijk voor de investering in Bux, wil geen commentaar geven op de overname. Alex Leung, als Assistant GM bij Tencent bij de investering betrokken, is niet bereikbaar voor commentaar. Optiver houdt het bij een officiële verklaring: “Wij zijn verheugd dat ABN Amro de aandelen- en ETF-brokerage van Bux zal overnemen. Als minderheidsaandeelhouder steunen wij de transactie.”

Crypto eruit, Bux-token in rook op

Direct na de verkoop van de aandelenbroker aan ABN Amro werd de crypohandel stopgezet. Op maandag 18 december werd bekend dat Nederlandse klanten met cryptomunten die handelen via Bux Alternative Investments het advies krijgen om over te stappen naar dit Nederlandse platform.

Dan is er ook nog de Bux-token. Die is geen onderdeel van de overgang. Coinmerce ondersteunde deze crypto niet.

De Bux-token was oorspronkelijk de Blockport-token, maar na de overname door Bux in 2020 werd de naam veranderd. Begin 2021 noteerde deze op een waarde van minder dan een cent. In april 2021 steeg de Bux-token naar een hoogtepunt van €0,75 om daarna in juli op een dieptepunt van €0,011 te komen en weer te stijgen tot €0,61 in oktober.

In september 2023 zette de vrije val in en dinsdag is het door de overname hommeles met nog maar €0,005 aan waarde - een daling met 50% binnen één week.

Er zijn 58 miljoen Bux-tokens in omloop, gezamenlijk nog zo’n €300.000 waard. Uit de ballon is in een paar jaar tijd ruim €43 miljoen gelopen. Aan de recente stijging van cryptowaarden doet Bux niet meer mee. Beleggers in de Bux-token voelen zich bestolen.