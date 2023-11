Sentiment trekt aan, achterblijvers worden selectief opgepakt

Het sentiment op de financiële markten is aan de beterende hand. Heel hard gaat het nog niet, een eindejaarsrally is het nog niet, maar veel fondsen kunnen eindelijk wat herstellen van de koersklappen die sinds de zomer werden opgelopen.

Enige ontspanning op het inflatie/rentefront geeft de belegger moed. Hier en daar wordt voorzichtig al gespeculeerd op de eerste renteverlagingen. Te vroeg volgens centrale banken zelf, maar de markt kon het hier wel eens bij het rechte eind hebben.

Zo florrissant staan de meeste economieën er namelijk niet voor. Dat geldt allereerst voor Europa, maar als de Biden administration stopt met zijn absurd hoge uitgaven, zal ook de Amerikaanse economie een flinke stap terug moeten doen.

Damrak

Over naar het Damrak waar de grootste stijgers procentueel meer wonnen dan de grootste verliezers moeten inleveren. Het zijn vooral mid- en smallcaps die nog aardig wat verloren terrein nog hebben goed te maken: een liquidity crunch raakt juist dat soort aandelen het hardst.

De AEX heeft een prima week achter de rug en mocht per saldo een kleine 2% bijschrijven, wie weet zit er nog wel iets van een eindejaarsrally in. Het is een ronduit lastig beursjaar geweest voor de meeste beleggers.

De index sloot uiteindelijk op een stand van 758,59 punten, een plusje op dagbasis van toch nog 0,6%.

Top drie stijgers/dalers

X-Fab

X-Fab heeft weer een sterk kwartaal achter de rug en de winstgevendheid was zelfs beter dan verwacht. Vooral chips voor de belangrijkste eindmarkt, automotive, lieten een sterke groei zien. Ook werd de aandeelhoudersstructuur veranderd, maar dit zal voor particuliere beleggers weinig uitmaken. Is de chipper interessant:

Melexis

Belgisch chipconcern Melexis draait behoorlijk goed en profiteert onder andere van een sterke vraag naar chips bij elektrische auto's. Een gehouden Capital Markets Day verschafte interessante inzichten:

Melexis verwacht flinke groei komende jaren IEX Premium https://t.co/XSyACm4y3l via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 17, 2023

Arcadis

Arcadis zit volop in het werk en profiteert hierbij van grote ontwikkelingen als de energietransitie, waterschaarste en klimaatverandering. Ook in de huidige wat mindere economische tijden blijft de vraag naar de oplossingen van Arcadis op een hoog niveau:

Arcadis positief over toekomstige winstgroeikansen IEX Premium https://t.co/iE2sqkGCve via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 17, 2023

Brunel

Hoewel het beursklimaat enigszins lijkt op te klaren, is de markt genadeloos voor bedrijven die niet aan de verwachtingen weten te voldoen, of tegenvallers melden. Enkele weken geleden trof dat lot ook Brunel. Een update van de Beleggersdesk:

Detacheerder Brunel minder recessiegevoelig dan grote uitzenders IEX Premium https://t.co/h0HUkpxDjp via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 17, 2023

IEX BeleggersPodCast

Uiteraard verstrijkt deze vrijdag niet zonder de IEX BeleggersPodCast. Ditmaal met een verrassende, afwijkende bezetting, maar zeker niet minder de moeite van het luisteren waard. in tegendeel zelfs.

Vandaag kwamen onder andere aan bod TKH, Prosus, Besi en Renewi, evenals (kort) de verkiezingen en het vaste vragenrondje:

IEX BeleggersPodcast: TKH Prosus Renewi IEXnl https://t.co/MUsAgdQyOv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 17, 2023

Wall Street

In de VS was sprake van een wat rommelige start van de dag. Het bericht dat Applied Materials (- 9%) een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek heeft, viel niet goed. Cijfers van GAP (+ 30%%) vielen dan wel weer goed in de smaak.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones fractioneel lager, evenals de S&P 500 en de Nasdaq leverde 0,2% in.

Rentes

Een marginale verlichting op de obligatiemarkt waarbij de meeste rentes fractioneel daalden. Spijtig voor Flow Traders, maar de meeste beleggers zullen er niet over klagen.

Tienjaarsrente Nederland 2,90% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,57% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,14% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,33% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,13% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,46% (plus 1 basispunt)

Brede markt

Veel groen te zien op de bredere markt, de meeste Europese indices konden opnieuw een leuke winst bijschrijven. De VIX noteert inmiddels op slaapstand, goud houdt zich aardig staande iets onder de $2.000 en olie veerde na een aantal dagen van dalingen weer stevig op. Ondertussen nadert de euro alweer de 1,10 versus de dollar.

Het Damrak

Adyen (+ 2,2%) is aan een onstuitbare opmars bezig, tot groot genoegen van Premium leden die daarmee een mooi rendement kunnen bijschrijven

(+ 2,2%) is aan een onstuitbare opmars bezig, tot groot genoegen van Premium leden die daarmee een mooi rendement kunnen bijschrijven Shell (+ 1,8%) veert weer wat op in tandem met een aardig herstellende olieprijs

(+ 1,8%) veert weer wat op in tandem met een aardig herstellende olieprijs Unilever (- 0,8%) kan vooralsnog niet overtuigen met zijn nieuwe topman en zal drastischer stappen moeten overwegen

(- 0,8%) kan vooralsnog niet overtuigen met zijn nieuwe topman en zal drastischer stappen moeten overwegen AMG (+ 3,8%) behoorde tot de dagwinnaars, maar heeft nog een lange herstelweg te gaan

(+ 3,8%) behoorde tot de dagwinnaars, maar heeft nog een lange herstelweg te gaan Just Eat Takeaway (+ 1,2%) is volgens de TA-boekjes eindelijk uitgebroken, we zijn benieuwd

(+ 1,2%) is volgens de TA-boekjes eindelijk uitgebroken, we zijn benieuwd SBMO (+ 1,2%) is een van de vele midkapfondsen die er als het spreekwoordelijke dode vogeltje bij ligt, ondanks een lage waardering

(+ 1,2%) is een van de vele midkapfondsen die er als het spreekwoordelijke dode vogeltje bij ligt, ondanks een lage waardering Acomo (- 3,3%) ligt al geruime tijd onder druk, het handelshuis zag onverwachts de ceo opstappen

(- 3,3%) ligt al geruime tijd onder druk, het handelshuis zag onverwachts de ceo opstappen Brunel (+ 2,5%) veert weer wat op, na negatief ontvangen Q3-resultaten eerder deze maand die het fonds op een daling van zo'n 15% kwam te staan

(+ 2,5%) veert weer wat op, na negatief ontvangen Q3-resultaten eerder deze maand die het fonds op een daling van zo'n 15% kwam te staan Op de lokale markt is Euronext (+ 0,5%) aan een heuse sluitrally bezig.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 20 november

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

16:00 Leidende indicatoren CB - Oktober (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Inflatie? Of wordt het al snel deflatie...?

Deflation could be coming this holiday season, Walmart CEO says https://t.co/MPhADSnqnQ — CNBC (@CNBC) November 17, 2023

Alibaba splitst cloud niet af en dat valt slecht bij beleggers

Deflation could be coming this holiday season, Walmart CEO says https://t.co/MPhADSnqnQ — CNBC (@CNBC) November 17, 2023

Duitsland loopt flink achter

Good Morning from #Germany where public sector investments have lagged behind for decades. Germany’s net fixed capital formation from the public sector avg just 0.1% of GDP a year over the past 3 decades, far lower than other AAA-rated economies (1.0%), and behind other large… pic.twitter.com/yqVJlHIapB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 17, 2023

Lagarde ziet een Europese SEC wel zitten

Europe needs its own SEC, says Christine Lagarde https://t.co/XzCcoNjASW — Financial Times (@FT) November 17, 2023

London Stock Exchange zoekt het ook in inkoop eigen aandelen

London Stock Exchange Group to launch £1 billion share buyback as it capitalizes on data push https://t.co/oyyg6s2qPi — MarketWatch (@MarketWatch) November 17, 2023

Private equity moet mogelijk langer op een houtje bijten