Extra IEX BeleggersPodcast: ABN Amro, ING, Bayer en snufje Adyen

Het zijn de wilde IEXBeleggersPodcast-weken!

Bij deze een extra podcast, gisteren opgenomen op een IEX-premiumledendag in het Bomencentrum in Baarn - in samenwerking met onze partner Meewind. Morgen mag u de gewone, wekelijkse vrijdagse podcast verwachten. Daarmee zijn we er nog niet, want volgende week is er nog een extra verkiezingspodcast.

We pluizen de verkiezingsprogramma's van de grote partijen uit op de financiële hoofdstukken, zodat u op 22 november weloverwogen het rode potlood ter hand kan nemen. We geven geen stemadvies, maar proberen zo unbiased mogelijk de diverse financiële plannen te geven. Vrijdag is er dan weer de gewone podcast.

Eerst maar even deze podcast met het reguliere rondje brede markt inclusief een nieuwe visie op rente en aandelen, analyse van de cijfers van ABN Amro, Ahold Delhaize en Bayer en een vooruitblik op de toen nog niet uitgebrachte strategie-update van Adyen, die misschien niet helemaal in de prik was.

Partner Meewind legt u uit wat het anders doet dan zo maar een clean energy-tracker en er zijn veel (kritische) vragen uit de zaal. Veel luisterplezier en opgelet: Spotify heeft de spelregels veranderd. U kunt niet meteen via onderstaande link de podcast horen, maar u moet even doorklikken. Morgen ontrafelen we Adyen tot op de draad.