Verlies voor Reddit door beursgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reddit heeft in het eerste kwartaal een groter nettoverlies geboekt, onder meer door de kosten gerelateerd aan de beursgang, terwijl de omzet wel flink steeg. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse social mediabedrijf, dat voor het eerst de boeken opende sinds de IPO in maart. CEO Steve Huffman sprak van een sterke jaarstart voor Reddit. In het afgelopen kwartaal kwam er een verlies van 575,1 miljoen dollar in de boeken, tegenover een verlies van circa 61 miljoen dollar een jaar eerder, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een verlies van bijna 615 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA kwam uit op 10 miljoen dollar positief, waar er een jaar eerder nog een negatief resultaat werd geboekt van 50,2 miljoen dollar. De aangepaste marge verbeterde op jaarbasis van 83,7 naar 88,7 procent. De omzet steeg op jaarbasis met 48 procent naar 243 miljoen dollar, waar de markt uitging van 214 miljoen dollar. In het eerste kwartaal had Reddit bijna 83 miljoen dagelijkse gebruikers. Analisten gingen uit van een stijging naar 77 miljoen. Outlook Voor het tweede kwartaal rekent Reddit een omzet van 240 tot 255 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA van 0 tot 15 miljoen dollar. Reddit noteerde dinsdag in de nabeurshandel op Wall Street 17 procent hoger op 57,81 dollar. In maart ging het bedrijf voor 34 dollar per aandeel naar de beurs in New York. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.