Verlies Lyft flink geslonken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het eerste kwartaal een veel kleiner verlies geboekt, terwijl de omzet steeg. Dat bleek dinsdagavond uit de resultaten van het Amerikaanse taxibedrijf. CEO David Risher sprak van een sterke jaarstart. In de verslagperiode steeg de omzet met 28 procent op jaarbasis tot 1,3 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van 1,16 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2023 behaalde Lyft een omzet van 1,2 miljard dollar. De aangepaste EBITDA kwam uit op 59,4 miljoen dollar, tegen 22,7 miljoen dollar een jaar eerder en 66,6 miljoen dollar in het vierde kwartaal. Lyft rekende zelf op een aangepast resultaat van 50 tot 55 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Het nettoverlies slonk tot 31,5 miljoen dollar, tegen bijna 188 miljoen dollar verlies een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,15 dollar en was daarmee beter dan de 0,08 dollar van de analistenconsensus. De totale waarde van de geboekte ritten steeg met 21 procent op jaarbasis tot 3,7 miljard dollar, terwijl het aantal actieve chauffeurs met 12 procent steeg. De groei van de geboekte ritten lag in het vierde kwartaal op 17 procent. Toen nam het aantal actieve chauffeurs met 10 procent toe. Lyft rekende op 3,5 miljard dollar aan boekingen voor het eerste kwartaal. Het aantal ritten kwam in het eerste kwartaal uit op 188 miljoen, een stijging van 23 procent op jaarbasis. Outlook Voor het tweede kwartaal voorziet Lyft 4,0 tot 4,1 miljard dollar aan boekingen, waar de markt rekent op 3,98 miljard dollar, en een aangepaste EBITDA van 95 tot 100 miljoen dollar. In het boekjaar 2024 verwacht Lyft nog steeds voor het eerst een positieve vrije kasstroom. Verder rekent het bedrijf op een groei van het aantal ritten met 15 procent in 2024. In 2023 lag de groei van het aantal ritten op 18 procent. De groei van het aantal boekingen ligt dit jaar volgens Lyft vermoedelijk nog iets hoger dan de verwachte groei van het aantal ritten. Het aandeel noteerde dinsdag in de nabeurshandel op Wall Street 3,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

