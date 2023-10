AEX bouwt bodem zonder heipalen

In de daling van de AEX van de afgelopen weken lijkt de bodem te worden aangestampt. Maar onder de oppervlakte van de markt valt op dat het aantal heipalen beperkt is, waardoor de bodem nog niet solide is.

Eerst even over de AEX zelf, waar we op de grafiek een voorzichtig proces van bodemvorming waarnemen. Althans, dat leiden we af uit de volgende technische signalen:

Het steile dalende trendkanaal van de AEX is inmiddels verlaten

Begin oktober is de AEX al twee keer goed opgeveerd vanaf 715,32

Er tekent zich een potentiële hogere bodem af rond 731,50, het low van afgelopen maandag

Wellicht ten overvloede, want de race is nog niet gelopen en het proces van bodemvorming is nog niet klaar. Want tegenover het aanstampen van de bodem staat dat het draagvlak onder de beurs nogal drassig oogt.

Het proces van bodemvorming is vergezeld door een sterke daling van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio). Dit geeft aan dat het aantal heipalen beperkt is, waardoor de bodem nog niet solide is.

Dit alles bij elkaar komt het het technische plaatje van de Nederlandse beurs niet ten goede.

Drassige bodem

Het aantal aandelen op de Nederlandse beurs dat dagelijks met verlies eindigt, neemt toe ten opzichte van het aantal aandelen dat wint. Dat zien we onder meer terug in de snoeiharde terugval van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio).

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator: die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Aangezien er - cumulatief - dagelijks steeds meer aandelen in het rood eindigen, neemt het aantal steunpilaren onder de markt af. Hierdoor lijkt het bouwwerk van de beurs gefundeerd op een drassige bodem. Zie ook de uitleg van de Advance/Decline-ratio onderaan deze blog.

Vandaag bekijk ik uitgebreid de AEX-index en de Advance/Decline-ratio.

AEX-index is technisch bezig met bodemvorming

Op de Nederlandse beurs is er sprake van bodemvorming. De AEX-index heeft de dalende trend gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Begin oktober is de AEX twee keer goed opgeveerd vanaf 715,32, deze bodem is gemarkeerd met de onderste dikke blauwe lijn.

Er tekent zich een potentiële hogere bodem af rond 731,50: het low van afgelopen maandag. Deze bodem is gemarkeerd met de bovenste dikke blauwe lijn.

De AEX-index heeft weerstand op 754,76 (top van 4 september). Steun ligt rond 710,89 (bodem van 20 maart).

Er ligt een stevig vangnet rond steun 710,89 punten (bodem van 20 maart). Enkel boven weerstand 754,76 (gevormd op 4 september) verbetert het beeld.

Draagvlak onder Nederlandse beurs is uitermate dun

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs is in de afgelopen weken verder verzwakt. De snoeiharde duik van de Advance/Decline-ratio laat zien dat het aantal dalers fors hoger blijft, vergeleken met het aantal stijgers.

Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ookwel hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index met zowel stijgende als dalende trends. 'Cumulatief' houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn daarbij niet van belang, want het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 bedrijven dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex

In bovenstaand gesimplificeerd voorbeeld zou de A/D-ratio een dalende tendens vertonen, want slechts 10 van de 100 gevolgde aandelen eindigen in de plus. In dezelfde periode zou de beursindex licht oplopen.