ASML blijft technisch kwetsbaar

Traditioneel kijk ik bij ASML voorafgaand aan de kwartaalcijfers, naar de technische plaatjes. Nederlands bekendste chipper publiceert komende woensdag zijn prestaties.

Technisch laat ASML het kopje hangen. Het aandeel blijft de laatste maanden duidelijk achter bij de rest van de beurs. Sinds de koerstop op €689,10 begin juni. is ASML zo'n 17% in koers gedaald. Ter vergelijking: de AEX daalde sinds de koerstop rond 795,20 bijna 8%.

De chipper heeft zowel de uptrend als een cruciale steun gebroken. Daarbij beweegt het aandeel nu in een dalend trendkanaal.

ASML ontbeert vers kapitaal

Maar wat mij technisch het meest opvalt is dat ASML zelfs op de gedaalde koers geen nieuw kapitaal de markt inlokt. Ik leid dat af uit het vlakke verloop van de moneyflow-indicator.

Overigens was ik in mijn vorige vooruitblik op de kwartaalcijfers, medio juli, beduidend positiever; ik zag de rode vlaggen pas half september.

Deze keer bespreek ik ASML vanuit drie verschillende time frames: korte termijn (vanaf maart), lange termijn (vanaf eind 2019) en meerjarig (vanaf 2008).

Ik concludeer dat de definitieve bodem nog niet is gelegd. Het proces van topvorming is nog aan de gang met de potentiële lagere top rond €698,10. De vlakke moneyflow wijst er bovendien op dat er nog geen nieuw geld in de markt komt.

Concrete instapniveaus zijn nog niet vastgelegd. Er ligt pas een potentieel vangnet op de onderkant van het stijgende trendkanaal uit 2008 (rond €425).

Korte termijn: ASML vindt nog geen kopers



ASML ligt er technisch zwak bij: sinds juni is een patroon met lagere toppen gevormd. Er hangt blijkbaar verkoopdruk boven de markt.

Maar wat technisch het meest in het oog springt is dat ASML zelfs op de gedaalde koers geen nieuw kapitaal de markt inlokt:

Sinds het intraday low op €536,50 van 26 september is ASML 7% hersteld, wat als een flinke rally op de grafiek te herkennen is

De moneyflow (onderste helft van de grafiek) ligt in die periode echter volkomen vlak, wat erop wijst dat er geen nieuw geld de markt in komt

Sinds de koerstop op €689,10 begin juni is de moneyflow wel hard gedaald

Dat impliceert dat er in de afgelopen maanden wel veel kapitaal aan het aandeel is onttrokken

Thans stuit ASML op de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal. Voor een duurzame verbetering is een doorbraak boven weerstand €627,20 (top van 4 september) wenselijk.

We zien pas steun rond €500,30 (bodem van eind december 2022).

De relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe lijn) vlakt wat af. Dit geeft aan dat ASML iets minder slechte prestaties laat zien dan de rest van de markt.



Lange termijn: ASML blijft zwak

ASML oogt ook op de langere termijn technisch zwak. Nadat eerst de uptrend is verlaten, zijn vervolgens diverse bodems gebroken. Trendmatig beweegt de chipper neerwaarts, met een eerste vangnet rond €500,30 (bodem van 29 december 2022).

Het langetermijn-koersdoel op €777,50 (all-time high van 19 november 2021) is voorlopig uit het vizier. Houd er rekening mee dat het intraday high van 2 juni rond €698,10 een mogelijke lagere top vormt onder het all-time high.

Cruciaal in het technische plaatje van ASML is het verloop rond de 200-dagenlijn. Deze lijn is neerwaarts gedraaid, terwijl ASML eronder is gezakt. Dit zijn klassieke technische signalen van zwakte.

Verder duikt ook de B.O.B.-lijn neerwaarts, wat aangeeft dat ASML minder presteert dan de rest van de markt.







Meerjaren: ASML heeft nog niet gebodemd

Op de meerjarengrafiek van ASML is duidelijk een opwaartse tendens te zien. Deze is ingezet vanaf bodem A, eind 2008, rond €11.

Wij hebben een trendlijn ingetekend die de bodems A, B en C met elkaar verbindt. Deze trendlijn zou in de huidige correctie pas een vangnet kunnen bieden rond €425. Dit niveau is gemarkeerd met een ?. Maar voorlopig is het nog niet zover.

Zorgwekkend is de potentiële lagere top rond W (€698,10). Deze ligt duidelijk onder het all-time high bij S (€777,50).

De conclusies op basis van deze meerjarengrafiek van ASML:

Het proces van topvorming is nog niet beëindigd, getuige de mogelijke lagere top rond €698,10

Er ligt potentieel een zeer belangrijk vangnet rond €425, rond de trendlijn die de punten A, B en C met elkaar verbindt

ASML blijft op de langeretermijngrafiek vanaf 2008 een interessant aandeel

Concrete instapniveaus zijn nu nog niet aan de orde