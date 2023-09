Besi en ASML verzwakken

Halfgeleiders hebben de afgelopen weken flinke klappen gehad. ASML liet sinds de top 698,10 van 2 juni zo´n 20% liggen. Besi is na een all time high op 110,70 (gevormd op 25 augustus) eveneens bijna 20% gedaald.

De chip-sector heeft te leiden onder zwakkere economische ontwikkelingen en een trager herstel in China. De vraag naar chips blijft bovendien achter nu consumenten de hand op de knip houden en even geen nieuwe koffiezetapparaten, smartphones en laptops kopen.

Beleggers zijn bovendien van slag door berichten dat Taiwanese chipmaker TSMC grote leveranciers heeft gevraagd om de levering van chipapparatuur uit te stellen. TSMC, een belangrijke klant van ASML, zou zich zorgen maken over de vraag naar chips voor de consumentenmarkt en wil de kosten onder controle houden.

Halfgeleidersector geven terrein terug

Ik heb wel eerder betoogd dat halfgeleiders de rest van de beurs meetrekken, want deze sector is cruciaal voor het Damrak. Maar ook het omgekeerde is het geval. Nu halfgeleiders het kopje laten hangen, heeft ook de Nederlandse hoofdindex, de AEX, eronder te lijden.

Vandaag bekijk ik ASML en Besi. Ik begin met de SOX-index, die de brede Amerikaanse halfgeleiderssector volgt. ASML is onderdeel van de Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt.

De SOX-index breekt opmars af

De SOX-index geeft technisch twee signalen van verkoopdruk. Ten eerste is er een lagere top gevormd op 3.711,55 (top van 5 september). Bovendien is de uptrend gebroken.

De SOX-index zakt nu naar de voormalige weerstand 3.233,94 punten (top gevormd op 31 maart). De volgende steun ligt op 2.861,45 (bodem van 17 maart).

De weerstand handhaven we rond 4068,15 punten (top van begin 2022).

Positief is dat de 200-dagenlijn van de SOX-index nog een stijgend verloop laat zien. Dit duidt op een positieve onderliggende technische conditie.

ASML is onderdeel van de Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt. Ook onder andere TSMC, Texas Instruments, NXP Semiconductors en Intel zijn in de SOX index opgenomen.

Besi heeft uptrend gebroken

De recente correctie brengt Besi terug naar de voorliggende koerstop rond €89,20 (van 21 januari 2022). Indien de koersdaling hier wordt opgevangen, is de technische schade nog te overzien. Weerstand ligt op €110,70 (gevormd op 25 augustus).

Besi had eerder zowel de stijgende trend als de koersbodem rond €99 naar onderen gebroken. Dit signaleerde wel verkoopdruk.

Ook stijgende 200-dagenlijn van Besi zou de recente koersdip van Besi kunnen opvangen. Indien de koers eronder zakt, duidt dit op een verder verzwakkende technische conditie.

De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van Besi geeft nog redelijke prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt.

ASML laat kopje hangen

Het zwaarst wegende aandeel in de Nederlandse hoofdindex, ASML, laat het kopje hangen. ASML heeft recent de stijgende trend gebroken en is bovendien onder haar 200-daags gemiddelde gezakt.

Omdat ook de koersbodem rond €628,40 (bodem van 7 juli) is gebroken, is het technisch plaatje verder verzwakt.

Er is ruimte vrijgekomen voor een grotere daling richting de volgende bodem rond €500,30. Daarnaast beginnen zowel de 200-dagenlijn als de BOB-indicator te draaien, wat de technische verzwakkingen bevestigt.



