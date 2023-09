Bericht delen via:

'Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren', was eind jaren '70 een gevleugelde reclamespreuk. Daar moest ik afgelopen week aan denken toen ik in de woekerpolisaffaire hoorde dat de beleggingsschade, veroorzaakt door verzekeraars, kan oplopen tot ruim 10 miljard euro.

Deze week hebben de verzekeraars Nationale Nederlanden (NN), ASR en in mindere mate Aegon flinke klappen gehad op de beurs. De reden was de nederlaag die Nationale Nederlanden in de rechtszaal heeft geleden omtrent de afwikkeling van de slepende woekerpolisaffaire.

De uitspraak betrof de extreme kosten die NN haar polishouders in rekening heeft gebracht, alsmede het geven van oneerlijke informatie hierover. ASR heeft eigenlijk niks met deze affaire te maken, maar heeft de dossiers via de overname van Aegon-activiteiten meegekregen.

Collega Niels Koerst heeft zich uitvoerig in het dossier woekerpolisaffaire verdiept en in dit artikel zijn berekeningen gepresenteerd.

De rechterlijke uitspraken laten diepe sporen na bij de verzekeraars. Zo draait de jaarwinst van Aegon om in een verlies van ruim 4,5%. ASR, die het dit jaar al moeilijk had zag het YTD-verlies oplopen naar ruim 21%. Maar NN, dat al ruim 1,5 jaar technisch een dalend verloop kent, kreeg de hardste klappen. Afgelopen week leed NN een verlies van bijna 24%. Sinds de top rond €53 begin vorig jaar is de koers vrijwel gehalveerd. YTD staat NN op een verlies van ruim 20%.

Ter vergelijking, de Europese Insurance sector index is de eerste 9 maanden van dit jaar een kleine 8,5% gestegen.

Cocluderend stellen we vast dat verzekeraars technisch bezien flinke klappen hebben gehad. Maar zowel NN Group als ASR Nederland worden thans opgevangen door eerdere bodems. Wellicht hierdoor lijken de koersen van de Nederlandse verzekeraars, na de forse terugval, wat te stabiliseren.

Kunnen verzekeraars de rake klappen omzetten in fraaie comebacks?

In deze blog bekijk ik de verzekeraars Nationale Nederlanden (NN), ASR en Aegon. Ik beoordeel zowel de korte- als langetermijn plaatjes. Ik begin met de Europese Insurance sector index.

Sector Insurance maakt pullback

De Europese Insurance sector index heeft afgelopen zomer de toppen van begin 2022 en dit voorjaar rond 327-330 gebroken.

Thans valt de sector index valt terug, maar binnen de grenzen van de stijgende trend. Dit lijkt op een bullish pullback.

Zolang de koers boven de voorgaande toppen in de zone 327-330 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 305,61 (bodem van 7 juli). Weerstand ligt rond 400,90 (berekend koersdoel).

De B.O.B.-indicator krult, na een dramatisch voorjaar, weer omhoog. Dit signaleert dat Sector Insurance beter presteert dan de rest van de markt.

Kortetermijn: NN is technisch zwak, maar test nu steun

NN Group lijdt onder verkoopdruk.

Het technische plaatje van NN Group verpietert nu de onderkant van de neutrale range niet weet stand te houden. Een nieuwe doorbraak onder de laatste bodem rond steun €28,92 (bodem van 30 oktober 2020) zou NN Group verdere verzwakken.

Verdere koersdaling mag dan worden verwacht met €19,10 het volgende neerwaartse koersdoel.

Het is niet uitgesloten dat NN Groep de aanwezigheid van steun €28,92 kan benutten om de daling om te zetten in een fraaie comeback.

Weerstand voor NN Group ligt op €37,65 (top van 20 september).

De relatieve sterktelijn verzwakt wat. Dit geeft aan dat NN Group weer iets minder sterke prestaties laat zien, vergeleken met de rest van de markt.

De neerwaartse trend van de moneyflow (wordt van de beursomzetten afgeleid) geeft aan dat er kapitaal uit de markt weglekt.

Langetermijn: NN heeft binnen downtrend de steun rond €28,92 bereikt

NN Group laat al sinds begin vorig jaar lagere toppen zien.

NN heeft recent de steun €31,63 (bodem van 24 maart) gebroken. NN Group test nu de steun €28,92 (bodem van 30 oktober 2020) binnen de dalende trend.

Het is niet uitgesloten dat NN Groep de aanwezigheid van deze steun rond €28,92 kan benutten om de daling om te zetten in een fraaie comeback.

De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste bodem naar onderen wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden richting 19,10, waar de coronabodem van 2020 ligt.

De weerstand van NN Group ligt rond €38,56 (gevormd op 1 september).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en geeft aan dat NN Group achter blijft bij de rest van de markt.

Kortetermijn: ASR staat onder druk, maar is nu steun genaderd

ASR Nederland heeft technisch behoorlijke scahe opgelopen.

Technisch ligt ASR Nederland er zwak bij nadat een bodem is gebroken, verkopers zijn dominant.

Thans wordt steun €34,71 (bodem van 20 maart) getest. Indien deze standhoudt is een fraaie comback niet uitgesloten.

Na een overtuigende doorbraak wordt €32,88 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand bevindt zich op €43,21 (top van 30 augustus).

De relatieve sterktelijn, die het koersverloop van ASR Nederland vergelijkt met dat van de rest van de markt, buigt neerwaarts af. Dit geeft aan dat ASR Nederland, relatief gezien, minder goed presteert.

De neerwaartse trend van de moneyflow (wordt van de beursomzetten afgeleid) geeft aan dat er kapitaal uit de markt weglekt.

Langetermijn: ASR blijft test steunzone

ASR Nederland is eerst technisch verzwakt nu de laatste bodem rond €38,24 (bodem van 16 juni) niet weet stand te houden. Eerder al verliet ASR Nederland de stijgende trend en werd een lagere top gevormd hetgeen eveneens verkoopdruk signaleerde.

Thans staat ook de steun €34,71 (bodem van 24 maart) onder druk. Indien de steun €34,71 standhoudt is een fraaie comback niet uitgesloten.

Breekt de koers onder steun €34,71, dan ligt er een tussenliggend vangnet rond €32,88, de bodem van voorjaar 2022. Weerstand ligt op €43,21 (gevormd op 1 september).

De 200-dagenlijn van ASR Nederland is neerwaarts gebroken. Dit bevestigt de verzwakking in de technische conditie.

De opwaarts krullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) heeft de recente koersval nog niet volledig verwerkt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van ASR Nederland met dat van het marktgemiddelde.

Kortetermijn: Aegon valt hard terug

Technisch bezien verpietert het beeld van Aegon steeds verder nu de laatste bodem breekt. De eerste verzwakking trad op met het breken van de stijgende trend. Ook heeft Aegon een nieuwe, lagere koerspiek op de grafiek achter gelaten rond €4,82. Deze signalen duiden op nieuwe verkoopdruk. Aegon kan naar €4,33 (bodem van 22 juni) zakken. Weerstand ligt op €4,82 (gevormd op 22 augustus).

De vlakke relatieve sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Aegon nagenoeg gelijk presteert met de rest van de markt.

De moneyflow daalt wat aangeeft dat beleggers geld aan Aegon onttrekken.

Langetermijn: Aegon houdt technische schade beperkt

Aegon laat in de afgelopen 2 jaar een opvallend vlak koersverloop zien, met uitslagen grofweg tussen steun €3,82 (bodem van 30 november 2021) en weerstand €5,43 (top van 11 februari 2022).

Recent heeft Aegon de herstelfase verlaten. Nadat het patroon met hogere bodems is gebroken, is het technische plaatje verzwakt. Maar de schade is te overzien, in het slechtste geval zakt de koers naar de bodem van eind 2021 rond €3,82.

De 200-dagenlijn van Aegon beweegt zijwaarts. Dit bevestigt de neutrale technische conditie.

De opwaartse krul in de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Aegon beter blift presteren vergeleken met de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van Aegon met dat van het marktgemiddelde.