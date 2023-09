Het is slecht voorbeurs, maar wel om een goede reden

De AEX-indicatie is -0,8%, want er was een havikse Fed gisteravond. Dat is wel om de goede redenen, maar het komt de beurs even niet uit.

De economie doet beter dan verwacht... waardoor er inflatiedruk is. Het is een simpele les uit de basiseconomieboekjes én het was de boodschap van de Fed gisteren bij het rentebesluit. Geen nieuw kwartje, maar dat kan er nog wel komen en reken voorlopig nog maar niet op renteverlagingen, aldus de centrale bank.

Want de inflatiebestrijding gaat dóór, totdat die weer tot 2% is gezakt. Een haviks besluit dus, waardoor aandelen in het algemeen en groei in het bijzonder dalen (iets met waarderingen en rentes) en de dollar en de Amerikaanse rente aantrekken. Zeg het maar: defensief en financials versus groei en cyclisch vandaag op het Damrak?

Europese futures openen tussen -0,3% in Milaan en -1,0% in Parijs

De Amerikaanse staan -0,2% (Dow Jones) en -0,4% (Nasdaq 100) te zieltogen

Azië ligt er echt slecht bij. China en India houden het nog op -0,6%, maar Japan, Korea en Taiwan leveren 1,2% à 1,5% in

Alibaba -2,2%

Tencent -1,9%

TSMC -1,5%

Samsung -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +7,3% op 15,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -4,2% op 97,0

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0639

Goud zakt 0,1%, olie levert 0,6% in en crypto moet het met 0,2% minder doen. Bitcoin staat nu op $27.090,55

De rentes stijgen alweer - de VS laat een dikke nieuwe top zien - en de Bund durft nog niet?



Hier ziet u de Amerikaanse tienjaarsrente, nieuwe top. Net als de tweejaars. We gaan zien hoeveel opwaartse ruimte (dure) aandelen hebben met die hogere rentes. Vandaag lezen we mogelijk ook al aan de Philadelphia Fed Index over september af, dat het beter gaat met de Amerikaanse economie?



Leest u ons eigen verslag van het Fed rentebesluit.

Lees mn lekker beknopte, maar uitputtende #Fed blog maar na voor al het nieuws en duiding#AEXhttps://t.co/ixZWWFGtnR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 20, 2023



Of kijk even snel:

‘We are prepared to raise rates further if appropriate,’ said US Fed chair Jerome Powell, after keeping interest rates unchanged for now https://t.co/POBshPUvko pic.twitter.com/HqASOTbky8 — Reuters (@Reuters) September 21, 2023



De crux zit hier bij, zie hier de nieuwe economische ramingen van de Fed zelf. Het gaat om die linker kolom, zie hoe de schattingen zijn veranderd ten opzichte van juni. Vooral bbp, maar dus ook inflatie hoger. Let wel, dit is geen spoorboekje, maar nattevingerwerk.



Nog een plaatje, de verwachtingen voor de volgende Fed rentebesluiten zijn iets opgelopen. Dit is voor januari volgend jaar met nu de hoogste schattingen. Nog altijd gaat een nipte meerderheid niet uit van een extra kwartje.

Onder meer de Britse, Zwitserse, Turkse en Noorse centrale bank rentebesluiten vandaag en vooral die in Londen trekt de aandacht. Na de dik meevallende inflatiecijfers over augustus gisteren twijfelt de markt aan een nieuw kwartje van The Auld Lady of Threadneedle Street, dat u hieronder zit.



Dan was er nog een beursdebutant aan NYSE à $30 per aandeel, Klavoyo: +9,2%. Instacart sloot -10,7% op $30,10, een duppie hoger dan de introductieprijs dinsdag. Arm ging 4,1% lager op $52,91 en dat is geen $2 meer boven de IPO prijs van $51 van precies een week geleden.



Nieuws en agenda zijn er eigenlijk amper op het Damrak. En de AEX? Die zijwaarts maar door, of zien we vandaag en lagere intradag-bodem? Op 18 augustus stond er 729,10.



Even geen AFM met de shorts, want shortsell is down. De agenda en het is de eerste herfstdag van het jaar, centrale bankendag.

06:30 Consumentenvertrouwen - September (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

06:30 Werkloosheid - Augustus (NL)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zweden)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit

10:00 Norges Bank - Rentebesluit

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit

13:00 Bank of England - Rentebesluit

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - September (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Augustus (VS)

En dan nog even dit

De terugblik met technologie (iets met waarderingen, toekomstige winsten en rente) in het defensief op de Fed:

Dow Jones -0,2%

S&P 500 -0,9%

Nasdaq Composite -1,5%

Nasdaq 100 -1,5%

Russell 2000 -0,8%

SOX -1,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,9%

WATCH: Wall Street's main indexes slumped after the Federal Reserve held key interest rates unchanged, as expected, but projected another rate increase by the end of the year https://t.co/iNFnc7EqoZ pic.twitter.com/uwKvz2KzmG — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



+5,8% op cijfers:

Detroit's Big Three automakers and the United Auto Workers remained far apart in labor negotiations, less than 48 hours before the union's deadline to make significant progress or escalate a strike with new work stoppages. More here: https://t.co/GKk2K8gzUE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



Bloomberg ook nog even dan:

Chair Jerome Powell says the Fed is "fairly close" to where it wants to be on interest rates https://t.co/TFKOqdN1xU pic.twitter.com/MW8ecStqSx — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2023



Staken is nu echt weer hip:

WATCH: Unions at Apple's stores in France have called for a strike on Friday and Saturday, when the iPhone 15 is due to be launched, demanding better pay and working conditions https://t.co/riwwnlrHHT pic.twitter.com/GueZ476xzY — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



Want intussen in Detroit en omstreken:

Detroit's Big Three automakers and the United Auto Workers remained far apart in labor negotiations, less than 48 hours before the union's deadline to make significant progress or escalate a strike with new work stoppages. More here: https://t.co/GKk2K8gzUE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



Over hip gesproken. Bij de Fed viel niet één keer het woord AI:

WATCH: Here's a look at this week's big stories from the world of artificial intelligence pic.twitter.com/yzew8GZ86n — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



Bij Nvidia valt de term AI in iedere zin:

Nvidia is betting on India becoming one of the largest AI markets in the world and a possible hedge against risks that it faces in China https://t.co/6IJcUdlWFL — Bloomberg (@business) September 21, 2023



Tja, wat is duur?

NEW: Zurich is one of Europe's hottest housing markets — prices in the city center are more than double London, and a small loft apartment can cost almost $1 million https://t.co/xmZ43Du8Cl — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2023



Tot slot:

In augustus waren er 364 duizend #werklozen. Het werkloosheidspercentage bleef net als in juli 3,6. https://t.co/3p5hk0lMz8 pic.twitter.com/5InlCRGfHr — CBS (@statistiekcbs) September 21, 2023



Veel plezier en succes vandaag.