Fed live: geen kwartje, maar toch haviks

De Fed houdt de beleidsrente zoals unaniem verwacht onveranderd op 5,25-5,50%. Het besluit geldt al haviks, zo meer, maar de koersreacties vallen mee: aandelen iets lager en dollar en VS rentes hoger

U ziet het, de Fed is aan de havikse kant, want de economie draait véél beter dan verwacht, de arbeidsmarkt blijft ijzersterk en... daarmee loopt inflatie niet genoeg terug. Misschien dat er nog een kwartje bij komt, maar reken zeker niet te snel op verlagingen. Pluspunt: u komt het woord recessie niet meer tegen.



Hier zijn die nieuwe projecties, zie vooral inflatie, werkloosheid én ja, dat ziet u goed: BBP! Dit zijn echt enorme bijstellingen. Let wel, dit is geen spoorboekje, de voorzitter benadrukt dat ook in de persco en Powell heeft zelfs meermalen gezegd dat hij lange projecties met een korrel zout neemt.



Hieronder staan de ruwe quotes van voorzitter Powell in de persconferentie, maar eerst dit Een goed draaiende economie en arbeidsmarkt brengen gewoon inflatie met zich mee en dus hoge(re) rentes. Is dit de simpele conclusie?



Zo gaat het al eeuwen. En zo heel raar zijn de huidige Fed rentes nou toch ook weer niet? Enfin, het woord is aan de voorzitter:

Nog een keer dan!

20 Sep - 21:05:03 [RTRS] - POWELL: GROWTH HAS COME IN STRONGER THAN EXPECTED, REQUIRING HIGHER RATES



Bij deze:

“I’ve always thought that the soft landing was a plausible outcome, that there was a path to a soft landing,” Fed Chair Powell says. “I do think it’s possible. I also think this is why we’re in a position to move carefully.” Full comments: pic.twitter.com/9caQ2SvWU2