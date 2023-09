Slotcall: AEX houdt het niet droog op Prinsjesdag

Een flauwe dinsdag zonder echte uitschieters, dat betekent doorgaans dat de beurs 'in afwachting van' iets is. Dat iets is uiteraard het Fed-rentebesluit van morgenavond. De AEX sluit vandaag de boeken na een kleine daling van 0,13%, op 734,93.

Daarmee was de dag aan het Damrak even druilerig als in Den Haag, waar op Prinsjesdag de bodem van de schatkist nog niet in zicht is, maar waar de staatschuld wel steeds duurder wordt betaald.

Oh ironie

Uitgerekend op #Prinsjesdag wordt geld nog duurder, want onze (tienjaars) rente zet nieuwe top sinds lang neer: 3,08% pic.twitter.com/uGIa9HJqBF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 19, 2023

Zowel in Europa als in de VS zitten de rentes in de lift. De Nederlandse tienjaars stond voor het laatst in 2011 zo hoog.

Ondertussen komt in Amerika niet de bodem, maar het plafond weer in zicht. Het schuldenplafond, om precies te zijn. Analisten van Pimco - obligatiebeleggers van huis uit - luiden inmiddels al de noodklok, want op 29 september doemt alweer een nieuwe deadline op. "De regering stilleggen lijkt de enige haalbare optie om de conservatieve groep Republikeinse wetgervers tevreden te stellen," luidt de wat fatalistische conclusie van Pimco.

In Amerika lijkt inmiddels ook, analoog aan de dollar, ook op het gebied van schulden het motto steeds meer 'our debt, your problem' te zijn. Zie ook deze ex-Fed-bestuurder. Ja, we geven een idioot bedrag uit aan rente. Maar we doen het nog steeds beter dan de rest van de wereld.

"We spend a fortune on interest. But the good thing is we're in better shape than anyone else," says Fmr. Dallas Fed President Richard Fisher. "Even though we're running up these huge deficits and have irresponsible fiscal policy, we're still the best place to be." pic.twitter.com/1qIVNl1MMC — Squawk Box (@SquawkCNBC) September 19, 2023

Over schulden gesproken. De planeet kan een nieuw record bijschrijven.

GLOBAL DEBT-TO-GDP RATIO RISES TO 336%, EXPECTED TO EXCEED 337% BY YEAR-END -IIF



TOTAL GLOBAL DEBT HITS RECORD HIGH OF $307 TRILLION IN Q2 -IIF — RedboxGlobal (@RedboxWire) September 19, 2023

Vopak is goed bezig

Goed, over naar de beursdag op het Damrak. Een van de uitblinkers vandaag was Vopak, dat eerder dan verwacht - èn voor meer dan verwacht – drie chemieterminals heeft verkocht. Die verkoop past in een forse herschikking van de bedrijfsactiviteiten die nog in volle gang is en waarvoor nog fors zal worden geïnvesteerd.

Analist Martin Crum legt vandaag het opslagbedrijf onder de loep. Vopak is goed bezig, constateert hij, maar is het ook koopwaardig?

Vopak maakt tempo met herschikking portfoliohttps://t.co/vmVrVVf45f — IEX.nl (@IEXnl) September 19, 2023

De brede markt

De AEX zakt na een goed begin in de middag weg (dat gebeurt vaak de laatste tijd), en perst er op het slot nog een mini-comeback uit.

België en Frankrijk eindigen in het groen, de DAX en EuroStoxx ook licht in het rood

In Amerika is de opening negatief: Dow en S&P 500 op -0,8%, de Nasdaq op -1%

Eurodollar doet niet veel en loopt ietsje terug naar $1,0682

Bitcoin heeft een plusdag, goud is onveranderd

De olieprijs blijft doorstijgen, WTI inmiddels op $91,60

Stijgers en dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Randstad voert de AEX aan, waar andere cyclicals het laten afweten

Verder zijn vooral financials sterk dankzij de stijgende rente: ASR +1,5%, Aegon +1,3%, ING +1,3% em ABN Amro +0,9%

Shell (+0,9%) profiteert van een oplopende olieprijs

De chippers liggen wat verspreid over het bord met Besi als topper (+0,5%) en ASMI als flopper (-1,2%)

IMCD (-1,4%) krijgt een koersdoelverlaging aan de broek

In de Midkap zegeviert Vopak (zie hierboven)

Just Eat Takeaway laat forse zwiepers zien. Vandaag duidelijk lager (-3%)

Het geplaagde Ebusco is weer eens de daler van de dag en houdt daarmee het al even geplaagde Adyen van de onderste plek.

De agenda voor morgen

Nauwelijks iets te beleven tijdens (Nederlandse) beursuren morgen. Maar nabeurs staat de klapperrrr van de week op het programma.

09:00 Sligro notering €0,30 ex-dividend

16:30 VS olievoorraden

20:00 Fed-rentebesluit (consensus 5,50%)

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Fedex Q1-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Als u long zit hebt u de komende dagen de statistiek tegen

Opgepast met aandelen, trouwens, want de komende dagen behoren tot de zwakste van het hele jaar! pic.twitter.com/r868sBs9Tz — Tom Simonts (@TSimonts) September 19, 2023

Dat is natuurlijk geen probleem als je short Tesla zit

Tesla is most shorted car stock. Short sellers have borrowed & sold Tesla stock worth ~$22bn. That’s about 10 times the amount of 2nd most heavily shorted car stock, Rivian Automotive. Ford is 3rd most heavily shorted w/$1.9bn borrowed & sold by the bears. https://t.co/oiNfk21NZd pic.twitter.com/D0ztYftDPZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2023

Zonne-energie, nobrainer toch?

Bedrijven die actief zijn in de sector van zonne-energie worden door beleggers al een tijd niet meer gesmaakt. #EnphaseSolar en #SolarEdge noteren op laagste peil in 12 maanden, waardoor de grote #InvescoSolarETF op het laagste peil sinds sept 2020 werd gezet. pic.twitter.com/PaasZGp4gH — Tom Simonts (@TSimonts) September 19, 2023

Sorry (mede-)Ajacieden, maar leedvermaak is ook vermaak