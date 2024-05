Grote beleggers veroordelen stappen Exxon Mobil tegen Follow This Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een groep institutionele beleggers, waaronder de Nederlandse vermogensbeheerders PGGM, APG, Robeco, Achmea, NN Group, Cardano en Van Lanschot Kempen, verzet zih tegen de poging van het Amerikaanse olieconcern Exxon Mobil om aandeelhouders voor de rechter te slepen wegens ongewenste aandeelhoudersvoorstellen. Daarmee zet de oliereus druk op de rechten van aandeelhouders, vinden zij. De groep van 39 institutionele beleggers, die samen 5,2 biljoen dollar aan beleggingen beheren, verklaarde dinsdag te vrezen dat de rechten van aandeelhouders gevaar lopen, na de juridische stappen van Exxon Mobil tegen aandeelhouders Follow This en Arjuna Capital, omdat hun voorstellen voor duurzaamheid de belangen van het energiebedrijf zouden schaden. Die stappen kunnen aandeelhouders afschrikken om voorstellen te doen over duurzaamheidskwesties die substantieel zijn voor de prestaties van hun portefeuilles met aandelen en obligaties, stelt de groep. Aandeelhouders moeten zelf kunnen stemmen of zij vinden dat voorstellen van aandeelhouders in het beste belang zijn van belanghebbenden. Bedrijven zouden zulke voorstellen moeten helpen verbeteren in plaats van ze tegen te werken met slepende juridische procedures, verklaarde de groep beleggers. "We menen dat het in het nadeel van langetermijnbeleggers zal zijn als het huidige systeem van belangenbehartiging van aandeelhouders in de Verenigde Staten wordt ondermijnd en een bedrijven zich wenden tot de rechter om meningsverschillen over aandeelhoudersvoorstellen te schikken." De Amerikaanse beurswaakhond SEC zou beter in staat zijn om gesprekken tussen bedrijven en beleggers te leiden, ook over een betere procedure voor aandeelhoudersvoorstellen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.