Media: Achmea verkoopt levensverzekeringenbedrijf niet aan NN of ASR

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea wil zijn levensverzekeringenbedrijf niet verkopen aan NN Group of ASR Nederland, maar zoekt in plaats daarvan een partnerschap met Athora of Lifetri. Dat meldde het Financieele Dagblad dinsdag op basis van bronnen. Achmea wil dochterbedrijf Pensioen en Leven nu onderbrengen in een joint venture met Athora of Lifetri, om de kosten te beperken en betere beleggingsresultaten te boeken. Achmea zou voor de helft eigenaar willen blijven. Achmea, onder andere bekend van Zilveren Kruis en Interpolis, verkende afgelopen drie maanden verschillende scenario's voor de pensioenen en levensverzekeringen. Het onderdeel zou 2,4 miljard euro waard zijn, volgens UBS, met ruim 800.000 veelal oudere beleggingspolissen, schreef het FD. Athora is eigenaar van Zwitserleven en Reaal en Lifetri heeft Klaverblad Levensverzekeringen onder zijn hoede. Beide partijen kopen bestaande levensverzekeringen op en proberen het rendement te verbeteren door anders te beleggen en kosten te besparen. Bron: ABM Financial News

