Pimco: Shutdown Amerikaanse overheid dreigt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Congres heeft nog tot en met vrijdag 29 september om een financieringsvoorstel voor de overheid aan te nemen, maar omdat de Republikeinen het niet eens kunnen worden over de financieringswet, dreigt er een shutdown van de Amerikaanse overheid. Dit bleek dinsdag uit een analyse van Libby Cantrill van Pimco. De tijd om verder te onderhandelen, raakt op, waarschuwde Cantrill. "Met andere woorden, de regering stilleggen lijkt de enige haalbare optie om de conservatieve groep Republikeinse wetgevers tevreden te stellen", schreef Cantrill. Een shutdown zou volgens Pimco ook gevolgen kunnen hebben voor de Federal Reserve, omdat in een shutdown geen economische cijfers beschikbaar worden gesteld, waar de Fed van afhankelijk is voor de beleidsbepaling. Na woensdagavond staat de eerste monetaire vergadering van de centrale bank in november gepland. Bron: ABM Financial News

