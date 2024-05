Beursdag 28 mei | Vivoryon kan niet kiezen en AEX vergooit winst door havikse Kashkari

De AEX (-0,4%) weet het all-time high vandaag niet aan te scherpen. Rond lunchtijd gaf de hoofdindex terrein prijs, die ook niet meer werd teruggewonnen. Een directe verklaring is lastig te vinden, maar het heeft ogenschijnlijk te maken hebben met Fed-bestuurder Neel Kashkari, die in een interview met CNBC zegt een renteverhoging niet uit te sluiten als de inflatie niet verder gaat dalen.

Het volledige interview is via deze link te bekijken.

Uiteindelijk sluit de AEX op 912,23 punten. Het groepje stijgers is bovendien beperkt, maar ABN Amro (+0,9%) hoort erbij. Voorbeurs maakte de bank bekend dat het de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe koopt. CEO Robert Swaak spreekt van een unieke kans om de Duitse activiteiten uit te breiden en de positie in Duitsland op het gebied van vermogensbeheer te versterken. De totale overnamesom bedraagt €672 miljoen.

Een aantal etages lager, in de AScX, hebben we Vivoryon (-33,3%). Er is de afgelopen weken al zoveel over gezegd en geschreven, en het gaat maar door. In maart raakte Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde kwijt na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf richt zich nu op nierziektes. Gisteren sloot Vivoryon 105% hoger, opende het aandeel vanochtend nog eens 37% hoger om vervolgens deze handelsdag af te sluiten op een min 33,3%. Zo ziet het koersverloop eruit vandaag.

Dan nu naar Wall Street, waar Apple hoger uit de startblokken schoot. Apple heeft vorige maand namelijk fors meer iPhones verkocht in China na prijsverlagingen. Het gaat volgens Bloomberg om een stijging van 52% in april vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Hieronder ziet u de actuele (17.30 uur) tussenstand op Wall Street.

Vandaag ontbrak het ook aan macro-economische market movers, zoals dat heet. Vrijdag hebben we er wel een te pakken: de PCE-prijsindex (VS). Dit is een belangrijke indicator voor de Fed. Events zoals deze hebben in de regel vrij veel invloed op aandelenkoersen. En u zou het niet denken, maar wat ook invloed blijkt te hebben op aandelenkoersen, is het weer. Vandaag zes jaar geleden was het 30 graden. Een wereld van verschil met die 17 graden en plaatselijke stortbuien die we deze week zien. Maar moeten we er stiekem toch blij mee zijn?

Meerdere onderzoeken laten namelijk zien dat het weer inderdaad invloed heeft op de aandelenmarkt. Zo wees een studie uit 2020, gepubliceerd in het Journal of Banking & Finance, op een significante positieve correlatie tussen zonnig weer en hogere marktprestaties. Beleggers blijken op zonnige dagen optimistischer en meer risicobereid te zijn, wat kan leiden tot hogere rendementen op korte termijn. Kunt u zich daarin vinden? Laat het ons en uw medebeleggers vooral weten.

De Universiteit van Portsmouth wijst in een recenter onderzoek echter op een mogelijk negatief effect van zonnig weer op de aandelenmarkt. Beleggers worden door zonneschijn inderdaad minder risicomijdend en doen hogere biedingen, wat leidt tot overwaarderingen en op termijn verlieslatende beleggingsbeslissingen. Dus, voortaan een zonnebrilletje op tijdens het handelen of gaat u voor de old but gold regencape?

Fun Fact : Believe it or not, studies have shown that stock markets can be affected by the weather. Sunny days tend to bring higher returns, while gloomy days can lead to market drops. So next time you're planning a trade, you might want to check the weather forecast too!

— Crypto & FX Lord (@alexetse01) May 22, 2024

Geld klotst tegen de plinten in IEX Dividendportefeuille

Er stroomt dezer dagen behoorlijk wat dividend binnen, en het geld klotst tegen de spreekwoordelijke plinten. Er stroomt dezer dagen behoorlijk wat dividend binnen, dus u ziet de posten cash onder de overzichten flink oplopen, uiteraard vooral bij de dividendportefeuille. Hier gaat het hard, met Europese bedrijven die meer dan 5% uitkeren en dat niet uitsmeren over vier kwartalen, zoals de meeste Amerikaanse bedrijven dat doen. Doe er uw voordeel mee, want dit wil u niet missen.

De Fed maakt zich zorgen over de waarderingen

De jongste Fed-notulen bevatten veel meer nuttige informatie voor beleggers dan alleen mogelijke hints over het toekomstige rentebeleid. Vooropgesteld: de ooit door de Fed gebezigde term "irrational exuberance" valt niet terug te vinden in de minutes. De centrale bank maakt zich allereerst zorgen over de ook in de VS fors gestegen huizenprijzen. Hoe dat eruit ziet in grafiekvorm en waar de Fed zich nog meer zorgen over maakt, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

De Fed maakt zich zorgen over de waarderingen - IEX Premium https://t.co/6cTj5ZVYYX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 28, 2024

Nvidia keurt Samsung-chips af en Micron is de lachende derde

De vraag naar AI-chips blijft stijgen en daar profiteert ook Micron van. Dat Samsung niet aan Nvidia mag leveren, komt de omzet van Micron ten goede. De vooruitzichten voor Micron waren al goed door de grote vraag naar HBM-chips, maar ook door het herstel van de normale vraag naar geheugenchips. De cijfers van Nvidia vorige week lieten zien dat de vraag naar AI-chips - en dus HBM-chips - nog groter is dan al gedacht. Is Micron daarmee een koopwaardig aandeel?

Nvidia keurt Samsung-chips af en Micron is de lachende derde https://t.co/yCGJOm6Tko — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 28, 2024

Top 3 stijgers en dalers

Vivoryon is zoals gezegd de daler van de dag. Het rijtje dalers wordt gecompleteerd door NN Group en B&S Group, die vandaag beide ex-dividend noteren. NX Filtration voert het rijtje stijgers aan.

Rentes

De rentes lopen vandaag langzaam op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,87%.

Brede markt

De euro/dollar noteert op 1,0876. Goud gaat vandaag goed: +0,4%, waardoor de prijs stijgt naar $2.360. Zilver stijgt gezellig mee en noteert op $31,95. Bitcoin is de rotte appel en zakt ruim 2% naar $68.126. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,64.

Verder op het Damrak

Sluiten ook de AMX (-0,6%) en AScX (-0,4%) in het rood.

(-0,6%) en (-0,4%) in het rood. De jaarvergadering van Exor (-0,6%) heeft dinsdag ingestemd met alle agendapunten. Er kwam onder meer groen licht voor het dividend van 0,46 euro per aandeel, dat wordt uitgekeerd op 3 juni 2024. Op 30 mei noteert het aandeel Exor ex-dividend.

(-0,6%) heeft dinsdag ingestemd met alle agendapunten. Er kwam onder meer groen licht voor het dividend van 0,46 euro per aandeel, dat wordt uitgekeerd op 3 juni 2024. Op 30 mei noteert het aandeel Exor ex-dividend. Marloes Roetgerink is benoemd tot CFO van ForFarmers (-1,3%).

(-1,3%). UBS haalt ASR (-2,3%) van de kooplijst. Het koopadvies gaat terug naar houden en het koersdoel blijft €50,50.

(-2,3%) van de kooplijst. Het koopadvies gaat terug naar houden en het koersdoel blijft €50,50. UBS zet ook een houden-advies op Aegon (-2,0%). Het koersdoel gaat van €6,30 naar €6,65.

(-2,0%). Het koersdoel gaat van €6,30 naar €6,65. New Perspective Fund heeft een iets kleiner belang in Aalberts (-1,2%) gemeld, maar vraag niet hoe. Het belang was eerst 3,00%. Nu meldt New Perspective een belang van 2,99%.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen.

Agenda: woensdag 29 mei

08:00 Consumentenvertrouwen juni (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen mei (Fra)

10:00 ASR jaarvergadering

13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

14:00 Inflatie mei, vlpg (Dld)

15:00 OCI jaarvergadering

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 HP Q2-cijfers (VS)

22:00 Salesforce Q1-cijfers (VS)

En dan nog even dit

Winsten stijgen hard, maar waarderingen ook

Ja, de winsten zijn in de US 50% harder gegroeid dan in Europa (alles in euro's omgerekend). Maar de koersen zijn er 115% harder gestegen. Ergo de aandelen zijn daar relatief duurder geworden. pic.twitter.com/YBkTelNPs5 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 27, 2024

Je kan 'm ook omdraaien :)

Helft van Nederlanders heeft vertrouwen in banken https://t.co/EMrBgeAqRl Van alle onderzochte doelgroepen eindigen banken dan ook op de zesde plek. pic.twitter.com/dHsZLKYDPD — Joey van Maanen (@JoeyvanMaanen) May 28, 2024

"Hybride Fiat 500 moet Mirafiori-fabriek uit de problemen halen"

Stellantis to introduce Italy-made hybrid versions of Fiat 500 EV, Jeep Compass https://t.co/LiOPieK3B7 — AutoNews Europe (@AutoNewsEurope) May 28, 2024

Nog eentje dan