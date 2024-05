AEX verliest stoom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, na opnieuw een vrij rustige handelsdag. De AEX daalde 0,4 procent op 912,23 punten. Toch lijken de aandelenmarkten "de maand mei sterk af te sluiten, mede dankzij eerder deze maand mildere inflatiecijfers en een sterk kwartaalcijferseizoen die het sentiment verbeterden", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De AEX ligt op koers voor een winst van bijna 4 procent in mei. Maandag scherpte de hoofdgraadmeter zijn record van voor het weekend verder aan tot ruim 916 punten, ondanks een gebrek aan impulsen, omdat Wall Street gesloten bleef vanwege Memorial Day in de VS. Vandaag was niet veel beter qua richtinggevend nieuws, met alleen het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat echt interessant was voor beleggers. In mei steeg het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board onverwacht, van 97,5 naar 102. Er was een daling tot 96,0 voorzien. De verwachtingsindex verbeterde ook, tot 74,6, maar bleef wel ruim onder de 80, wat volgens The Conference Board een signaal is van een recessie binnen een jaar. Ondertussen blijven beleggers bezorgd over het rentepad van de Federal Reserve. Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei dinsdag op zakenzender CNBC dat hij nog "vele maanden" van gunstige inflatiecijfers wil zien voordat hij een renteverlaging steunt. Kashkari heeft dit jaar echter geen stemrecht binnen het beleidscomité van de Fed. Recentelijk hebben sterkere macrocijfers en nieuwe zorgen over een mogelijke terugval in consumentenuitgaven het vooruitzicht op renteverlagingen wederom getemperd, zei Blekemolen van Lynx. Het vertrouwen dat de ECB de rente volgende week donderdag zal verlagen, is een stuk groter, met diverse beleidsmakers, onder wie ook haviken als DNB-president Klaas Knot, die er steeds duidelijker op hinten dat die verwachte renteverlaging er ook daadwerkelijk gaat komen. De euro/dollar steeg dinsdag naar 1,0875. Olie werd tot een procent duurder door de dollarzwakte. De obligatierentes stegen licht. Stijgers en dalers Chippers voerden de AEX dinsdag aan, met winsten van 0,6 tot 1,5 procent voor ASMI, ASML en Besi, mogelijk geholpen door de aanhoudende koerswinst voor Nvidia. Ook de financials ING en ABN AMRO zaten in de lift, met plussen van bijna een procent. ABN AMRO deed in Duitsland een overname. Analisten van ING spraken van een goede deal. ASR en NN Group noteerden onderaan in de AEX met verliezen van 2,3 en 4,1 procent. UBS haalde zowel ASR als Aegon van de kooplijst, maar verhoogde wel het koersdoel voor Aegon. Aegon daalde 2,0 procent. Overigens noteerde NN dinsdag ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel licht. In de AMX ging Air France-KLM 2,1 procent hoger en won TKH een procent. Flow Traders leverde 1,9 procent in en Allfunds daalde 2,1 procent. Bij de smallcaps ging NX Filtration 7,1 procent hoger. B&S daalde 3,9 procent en Vivoryon verloor, na de megawinst van maandag, ruim 33 procent. Het aandeel B&S noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd was het koersverlies voor het aandeel een stuk kleiner. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amstrdam verdeeld, met verlies voor de Dow en een bescheiden winst voor de S&P 500. De Nasdaq steeg 0,5 procent. Nvidia won dinsdag nog eens 5 procent. Bron: ABM Financial News

