Knot hint opnieuw op spoedige renteverlaging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kan binnenkort gepast zijn om de huidige restrictieve monetaire beleidskoers van de Europese Centrale Bank te versoepelen. Deze boodschap had Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en ECB-bestuurder, dinsdag in een toespraak op het Barclays-CEPR Monetary Policy Forum in Londen. "Naarmate het desinflatoire pad in het eurogebied aanhoudt en de inflatievooruitzichten voor de middellange termijn verder verbeteren, groeit het vertrouwen dat de inflatie tijdig terugkeert naar de doelstelling", zei Knot dinsdag. En dus kan de voet binnenkort mogelijk van de rem, zei de ECB-bestuurder in zijn speech. Verrassend zijn de woorden van Knot niet, want eerder deze maand gaf de DNB-president al aan dat er steeds meer vertrouwen is in de ontwikkeling van de inflatie. "Juni zal een goed moment zijn om een eerste stap te zetten", zei Knot destijds tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Foreign Banker's Association in Amsterdam, waar ook Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell aanwezig was. De kans dat er na juni direct een volgende renteverlaging door de ECB volgt, is vooralsnog klein. Diverse ECB-bestuurders, onder wie Joachim Nagel, een bekende 'havik', en econoom Philip Lane, gaven in de afgelopen dagen aan voorzichtig te blijven. Knot zei dinsdag dat een "data-afhankelijke aanpak" de ECB in staat stelt "om de binnenkomende data en inflatievooruitzichten van de ene vergadering naar de volgende te beoordelen en ons beleid dienovereenkomstig aan te passen." De ECB maakt volgende week donderdag zijn rentebesluit bekend, met daarbij vermoedelijk een verlaging van 25 basispunten. Bron: ABM Financial News

