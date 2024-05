Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 519,08 punten. De Duitse DAX daalde 0,5 procent naar 18.677,87 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,9 procent tot 8.057,80 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 8.254,18 punten.

Na een rustdag op Wall Street en in Londen waren de markten dun, met een karig gevulde macro-economische agenda. Veel partijen leken de blik vooral op het einde van de week te hebben gericht. Dan moeten nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers licht werpen of de inflatie zich naar wens van de Federal Reserve ontwikkelt.

Lombard Odier Investment Managers zag recent al de nodige volatiliteit na diverse macro-economische data over groei en inflatie die elkaar tegenspraken.

"Begin dit jaar prijsde de markt nog zes renteverlagingen door de Fed in voor dit jaar, zes verlagingen door de ECB, en vijf van de Bank of England", aldus Apollo. "Vandaag zijn dat nog twee-en-een-half verlagingen door de ECB en anderhalf door de Fed en de Bank of England."

De olieprijs steeg dinsdag. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 2,5 procent tot 79,67 dollar en Brent-olie werd 1,1 procent duurder op 83,90 dollar. Het begin van het seizoen van lange autoritten in de Verenigde Staten gaat gepaard met een verwachting van sterke vraag naar brandstof. "De eerste aanwijzingen wijzen op een relatief sterk niveau van vakantieritten."

De euro/dollar noteerde rond sluitingstijd op 1,0877. Maandagavond stond er 1,0858 op de borden. Als het Amerikaanse inflatiecijfer in het PCE-rapport over de gezinsbestedingen wijst op dalende inflatiedruk, kan de dollar verder verzwakken en de euro/dollar stijgen tot boven 1,09, denkt Swissquote Bank.

Bedrijfsnieuws

Supermarktreus Carrefour was een sterke daler in Parijs, met bijna 2 procent. Verder leverde defensiespecialist Thales 1,8 procent in.

Siemens Energy was een sterke stijger in Frankfurt met bijna 4 procent, terwijl Acciona Energia in Madrid juist 3 procent verloor.

Renault en Volkswagen waren in trek met plussen van 2,6 en 2,4 procent.

Ook banken waren in trek. BNP Paribas en Société Générale stegen ongeveer 1 procent in Parijs. ABN AMRO en ING stonden bij de plussen in Amsterdam. KBC verloor echter 1,5 procent in Brussel. ABN AMRO kondigde aan een Duitse private bank over te nemen voor 672 miljoen euro van het Chinese conglomeraat Fosun.

Verzekeraars ASR en NN Group stonden juist lager. Achmea ziet af van de verkoop van zijn levensverzekeringenbedrijf aan de twee beursgenoteerde rivalen en kijkt nu naar een samenwerking met specialisten Athora of Lifetri.

Het Amsterdamse ASML steeg 1,5 procent en halfgeleiderbedrijf Infineon werd 0,6 procent meer waard. Softwarebedrijf SAP daalde juist 1,8 procent.

Kledingbedrijf Inditex was een sterke daler, met 2,3 procent.

Julius Baer zou een combinatie willen vormen met EFG International, maar Citi Research denkt dat die niet van de grond komt en twijfelt zelfs aan de waarachtigheid van de gesprekken daarover tussen de beide bedrijven. Ook Deutsche Bank heeft bedenkingen en zou verbaasd zijn als er een match komt. De koers daalde 1,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld. De S&P 500 index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent. De Dow Jones-index daalde juist.