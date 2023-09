JPMorgan verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag de koersdoelen voor Azelis en IMCD verlaagd. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Het koersdoel voor Azelis werd verlaagd van 28,00 naar 25,50 euro. En het koersdoel voor sectorgenoot IMCD ging van 142,00 naar 120,00 euro. Deze koersdoelverlagingen zijn voornamelijk het gevolg van de gestegen financieringskosten. Azelis geldt als de favoriet van de bank met een Overwogen-advies. De vooruitzichten op de korte termijn zijn niet zo goed, erkennen de analisten, maar de huidige waardering van Azelis biedt potentie. Op de beurs van Brussel noteert het aandeel Azelis dinsdagmorgen 0,1 procent hoger op 18,37 euro. En in Amsterdam verliest IMCD 0,7 procent op 118,95 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.