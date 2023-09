Paniekbarometer signaleert dat de onrust wegebt

De opleving van de AEX zet niet door. Technisch is het patroon met lagere toppen nog niet verlaten. Er zijn wel wat signalen die een proces van stabilisatie aangeven, maar de mini-bodem moet nog wat harder worden aangestampt. Het technische profiel van de Nederlandse beurs blijt broos.

De oplevingen van de AEX index zullen rond oude bodems in de zone 748-755 punten aanbod kunnen tegenkomen. Deze voormalige steunzone blijft tijdelijk als weerstand fungeren.

De paniekbarometer springt weer bijna op groen

Wat opvalt is dat de E-VIX-index, de Europese paniekindicator, in de afgelopen dagen fors is teruggezakt. Ten aanzien van de E-VIX is een aantal conclusies te trekken:

De Europese paniekindicator heeft de toppen van de afgelopen maanden rond 21,55 niet gebroken

Alle oplevingen van de paniekindicator zijn opgetreden binnen de zijwaartse fase van de afgelopen maanden

De VIX-index is dus niet in de gevarenzone geweest

De paniekindicator heeft het patroon met hogere bodems naar onderen gebroken, wat aangeeft dat de opwaartse tendens voorbij is

Thans zakt de VIX-index weer naar de dieptepunten van juni

De onrust op de Europese financiële markten neemt dus af.

De VIX-toppen van de voorgaande maanden liggen rond 21,50 punten. Zolang de VIX daaronder blijft, is er nog geen sprake van serieuze paniek.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Europese VIX-index.

Nederlandse beurs zet proces van bodemvorming voort

In de opleving is de Nederlandse beurs afgeketst op de voorgaande bodems in de zone 748-755 punten. In de buurt van derze voormalige steun is hierdoor een lagere top gevormd.

Wel zien we op de ultrakorte termijn enige stabilisatie optreden, in de vorm van die mini-dubbele bodem. De AEX-index stabiliseert dus binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk aan de Nederlandse beurs afneemt.

Het vangnet ligt rond 727,93 punten (bodem van 24 maart). Enkel na een slotstand boven weerstand 754,76 punten (gevormd op 4 september) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

De neerwaartse fase wordt gecontinueerd zodra de Nederlandse beurs onder deze steun breekt. Dan mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

Europese VIX laat tussentijdse dalingen zien, de onrust op de Europese financiële markten neemt af

De VIX Europa heeft tot medio augustus stevige rallies laten zien. Nu zakt die echter fors terug. Recent is zelfs het patroon met hogere bodems afgebroken. Aan de onderzijde zien we een vangnet rond 12,89 (bodem van 21 juni). De bovenkant van de zijwaartse range van de VIX Europa ligt op 21,55 punten (gevormd op 5 mei).

Technisch zijn alle oplevingen van de paniekindicator in de afgelopen maanden opgetreden binnen de zijwaartse fase. De VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,5 punten zijn niet gebroken. Zolang de VIX daaronder blijft, is er nog geen sprake van serieuze onrust.

De VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,55 punten zijn afgebakend met de dikke rode horizontale lijn.

Uitleg Europese VIX

E-VIX staat voor Europese Volatility Index. Het is een indicator die wordt gebruikt om de volatiliteit te meten op de Europese aandelenmarkten.

Een stijgende VIX-indicator weerspiegelt toenemende onrust op de Europese aandelenmarkten, en vice versa.

De E-VIX is gebaseerd op realtime EURO STOXX 50-optieprijzen en is ontworpen om de verwachtingen van volatiliteit weer te geven.

Die worden berekend door de vierkantswortel te nemen van de impliciete variantie over alle opties van een bepaalde tijd tot expiratie. De VSTOXX-indices maken deel uit van een consistente familie van volatiliteitsindices: VSTOXX gebaseerd op de EURO STOXX 50.

In overeenstemming met de ESMA-vereisten zijn de wegingen van de componenten van de VSTOXX-index openbaar beschikbaar.